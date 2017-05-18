"Реал" разгромил "Сельту", "Барселоне" остается молиться на "Малагу"

Мадридский "Реал" в перенесенном матче 21 тура чемпионата Испании крупно обыграл в гостях "Сельту" и вернул себе единоличное первенство.

Криштиану Роналду забил два мяча с передач Иско в начале обоих таймов и счет 2:0 сохранялся до 69-й минуты. Здесь команде из Виго на помощь пришел рикошет и один мяч был отыгран. Но буквально через минуту Карим Бензема вернул перевес в два мяча, а в концовке встречи Тони Кроос поставил точку в матче — 4:1.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром ведущих пяти европейских первенств за всю историю. Португальский форвард забил свои 367-й и 368-й голы и обошел англичанина Джимми Гривза (366 голов). 84 своих гола Роналду забил в английской премьер-лиге, где он выступал за "Манчестер Юнайтед", и 283 — в испанской примере.

Стоит отметить, что разные источники расходятся по поводу количества голов Криштиану. В сентябре 2010 года в матче "Реала" против "Реал Сосьедад" (2:1) Криштиану Роналду пробивал штрафной и мяч, задев Пепе, влетел в ворота. Официально взятие ворот записано до сих пор на Пепе, но в "Реале" считают, что автором гола стал именно нападающий.

Одержав победу, "сливочные" оторвались от идущей на втором месте "Барселоны" на 3 очка за тур до окончания национального чемпионата. Теперь каталонцам остается только обыгрывать самим "Эйбар" в последнем матче и молиться на "Малагу", которой уже ничего не надо, но именно эта команда волею календаря принимает у себя дома "Реал" на финише сезона.

Чемпионат Испании (отложенный матч 21 тура):

Сельта — Реал Мадрид 1:4 (0:1)

Голы: Гвидетти (69) — Роналду (10, 48), Бензема (70), Кроос (88)

Реал М: Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Ковачич, 71), Кроос, Иско (Васкес, 84), Бензема, Роналду (Асенсио, 84).

Удаление: Аспас (С, 62).

1 Реал Мадрид37 90

2 Барселона 37 87

3 Атлетико М 37 75

4 Севилья 37 69

5 Вильярреал 37 64

6 Атлетик Б 37 63

7 Реал Сосьедад 37 63

8 Эйбар 37 54

9 Алавес 37 54

10 Эспаньол 37 53

11 Малага 37 46

12 Валенсия 37 46

13 Сельта 37 44

14 Лас-Пальмас 37 39

15 Бетис 37 38

16 Леганес 37 34

17 Депортиво 37 33

18 Спортинг Хихон 37 30

19 Осасуна 37 22

20 Гранада 37 20