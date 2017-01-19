"Реал" проиграл второй матч подряд: теперь в Кубке Испании

rus.DELFI.lv
четверг, 19 января 2017 г. 08:15
В среду, 19 января, состоялись два первых матча 1/4 финала Кубка Испании по футболу. "Алькоркон" принимал "Алавес", а мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" встречался с "Сельтой".
© Reuters

"Реал" не сумел одолеть "Сельту", уступив со счетом 1:2. На мяч, забитый Яго Аспасом, хозяева поля в лице Марсело ответили уже через пять минут, а вот на следующий мяч в исполнении Кастро "сливочные" так и не удосужились ответить.

Таким образом, подопечные Зинедина Зидана потерпели второе поражение подряд. В прошлые выходные "Реал" уступил "Севилье" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании, прервав рекордную серию из 40 матчей без поражений.

Представитель Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) дома не удержал ничью, пропустив от клуба примеры "Алавеса" два мяча под занавес игры — 0:2. Оба гола на счету Ибаи Гомеса.

Ответные встречи в этих парах состоятся 25 января, а в четверг сыграют другие четвертьфиналисты "Атлетико" — "Эйбар", "Реал Сосьедад" — "Барселона".

Кубок Испании. 1/4 финала (первые матчи):

Алькоркон — Алавес 0:2 (0:0)
Голы: Ибаи Гомес (90, 90+4)
Удаление: Бельвис (90+1).

Реал Мадрид — Сельта 1:2 (0:0)
Голы: Марсело (69) — Аспас (64), Кастро (70)

Реал М: Касилья, Варан, Марсело, Данило (Бензема, 80), Рамос, Кроос, Каземиро, Асенсио (Мората, 53), Модрич, Васкес (Ковачич, 71), Роналду.

Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас, Эрнандес, Васс (Гвидетти, 89), Бонгонда (Систо, 87), Аспас (Гомес, 82).

Предупреждения: Рамос (6), Диас (42), Эрнандес (45).

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