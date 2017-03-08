"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала "Бавария" разгромила в гостях лондонский "Арсенал" со счетом 5:1. У победителей отличились Роберт Левандовский (55' пен), Арьен Роббен (68'), Дуглас Коста (78') и дважды Артуро Видаль (80', 85'). Единственный гол лондонцев на счету Тео Уолкотта (20'). На 53-й минуте арбитр удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти.

Первая встреча этих команд прошла в Мюнхене и завершилась победой "Баварии" с аналогичным счетом.

"Реал" в Неаполе обыграл итальянский "Наполи" со счетом 3:1. На гол Дриса Мертенса (24') гости ответили дублем Серхио Рамоса (51', 57') и голом Альваро Мораты в компенсированное время второго тайма.

Ранее в Мадриде "Королевский клуб" обыграл соперника дома также со счетом 3:1.

Соперники "Реала" и "Баварии" по четвертьфиналу определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.