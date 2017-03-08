"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

NEWSru.com
среда, 8 марта 2017 г. 10:55
Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" завоевали путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, пишет newsru.com
© Reuters / Scanpix

В ответном матче 1/8 финала "Бавария" разгромила в гостях лондонский "Арсенал" со счетом 5:1. У победителей отличились Роберт Левандовский (55' пен), Арьен Роббен (68'), Дуглас Коста (78') и дважды Артуро Видаль (80', 85'). Единственный гол лондонцев на счету Тео Уолкотта (20'). На 53-й минуте арбитр удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти.

Первая встреча этих команд прошла в Мюнхене и завершилась победой "Баварии" с аналогичным счетом.

"Реал" в Неаполе обыграл итальянский "Наполи" со счетом 3:1. На гол Дриса Мертенса (24') гости ответили дублем Серхио Рамоса (51', 57') и голом Альваро Мораты в компенсированное время второго тайма.

Ранее в Мадриде "Королевский клуб" обыграл соперника дома также со счетом 3:1.

Соперники "Реала" и "Баварии" по четвертьфиналу определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Серена Уильямс снялась с двух турниров и потеряет лидерство в рейтинге (1)

Serena Williams
Первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы колена, сообщает ESPN.com.

"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Реал и Бавария вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" завоевали путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, пишет newsru.com

В России создали музыкальный инструмент болельщика к ЧМ-2018 (6)

В России создали музыкальный инструмент болельщика к ЧМ-2018
К домашнему футбольному первенству мира 2018 года Россия подготовила свой национальный музыкальный инструмент, который разработал художник из Электростали Рустам Нугманов, сообщает Znak.com.

ВИДЕО: Дебют австралийца в НБА ограничился минутой и сломанной ногой

Andrew Bogutas patyrė traumą
В матче регулярного первенства НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит" в составе действующих чемпионов дебютировал австралийский центровой Эндрю Богут. Правда, его дебют ограничился одной минутой и травмой.

Самым возрастным профессиональным футболистом мира стал японский нападающий

Самым возрастным профессиональным футболистом мира стал японский нападающий
Японский нападающий Кадзуеси Миура из клуба второго по силе дивизиона чемпионата страны "Йокогама" стал самым пожилым игроком в истории футбола, принявшим участие в профессиональном матче, сообщает ФИФА.
Facebook друзья
Rambler's Top100