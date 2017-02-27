"Реал" и "Барселона" вырывают победы на последних минутах

"Барселона" сумела вырвать победу в Мадриде над "Атлетико" благодаря вездесущему Лионелю Месси, чей гол на 86-й минуте принес каталонцам три очка — 2:1. Аргентинец забил 20-й мяч в сезоне и уже девятый год подряд не опускается ниже этой отметки.
"Вильярреал" дома вел против мадридского "Реала" 2:0, однако в итоге уступили. Сперва Гарет Бэйл отыграл один мяч, Криштиану Роналду с пенальти сравнял результат, а на 83-й минуте Альваро Мората принес мадридцам волевую победу — 3:2.
Одержала победу и идущая на третье месте "Севилья". Команде Сампаоли тоже пришлось показать характер в дерби против "Бетиса": по ходу игры она уступала, но благодаря голам Меркадо на 56-й минуте и Иборры на 76-й взяла три важных очка — 2:1.
Чемпионат Испании (24-й тур):
Эспаньол — Осасуна 3:0 (1:0)
Голы: Кайседо (17), Хурадо (46), Морено (90)
Удаление: Санхурхо (О, 27).
Атлетико — Барселона 1:2 (0:0)
Голы: Годин (70) — Рафинья (64), Месси (86)
Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 72), Гризманн.
Барселона: тер Стеген, Пике, Умтити, Матье (Динь, 77), Бускетс, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 85), Иньеста (Ракитич, 71), Месси, Рафинья, Суарес, Неймар.
Предупреждения: Бускетс (55), Сауль (56), Савич (65), Габи (73), Корреа (74), Месси (82).
Спортинг Хихон — Сельта 1:1 (0:0)
Голы: Гомес (49-пен.) — Аспас (75)
Удаление: Хорхе Мере (СХ, 74).
Атлетик — Гранада 3:1 (2:1)
Голы: Сусаета (11), Иньиго Лекуэ (33), Сан Хосе (69) — Карсела-Гонсалес (14)
Вильярреал — Реал Мадрид 2:3 (0:0)
Голы: Тригерос (50), Бакамбу (56) — Бэйл (64), Роналду (74-пен.), Мората (83)
Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 35), Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Сориано, Дос Сантос, Кастильехо, Тригерос (Родри Эрнандес, 75), Адриан (Черышев, 57), Бакамбу.
Реал М: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Бензема (Мората, 77), Роналду.
Предупреждения: Сориано (73), Сольдадо (73), Рамос (73), Альваро Гонсалес (74), Марио Гаспар (90), Пепе (90).
Лас-Пальмас — Реал Сосьедад 0:1 (0:0)
Гол: Прието (74)
Алавес — Валенсия 2:1 (0:0)
Голы: Ибаи Гомес (78), Катаи (86) — Солер (70)
Алавес: Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).
Валенсия: Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.
Предупреждения: Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).
Удаление: Орельяна (88).
Бетис — Севилья 1:2 (1:0)
Голы: Дурмиси (36) — Меркадо (56), Иборра (76)
Бетис: Адан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
Севилья: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).
Леганес — Депортиво 4:0 (2:0)
Голы: Шимановски (19), Мантовани (30), Лопес (81), Буэно (90)
Удаление: Альбентоса (Д, 62).
Эйбар — Малага 3:0 (1:0)
Голы: Гонсалес (43, 50-пен.), Энрик (52)
Удаление: Росалес (М, 71).
1 Реал М 23 55
2 Барселона 24 54
3 Севилья 24 52
4 Атлетико М 24 45
5 Реал Сосьедад 24 44
6 Вильярреал 24 39
7 Эйбар 24 38
8 Атлетик Б 24 38
9 Эспаньол 24 35
10 Сельта 23 34
11 Алавес 24 33
12 Лас-Пальмас 24 28
13 Валенсия 24 26
14 Малага 24 26
15 Бетис 23 24
16 Леганес 24 21
17 Депортиво 23 19
18 Спортинг Х 24 17
19 Гранада 24 16
20 Осасуна 24 10
Бомбардиры: Месси — 20, Суарес (оба — Барселона) — 18, Роналду (Реал М) — 16…