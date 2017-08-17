"Реал" дважды обыграл "Барселону" в борьбе за Суперкубок Испании

Уже на четвертой минуте хавбек Марко Асенсио дальним ударом открыл счет в ответном матче. В конце первого тайма французский форвард Карим Бензема удвоил преимущество "Реала".

Встречу пропускал форвард "Реала" Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован за инцидент, который произошел в конце первого матча за Суперкубок. На 82-й минуте португалец был удален с поля за симуляцию. Нападающий эмоционально отреагировал на решение судьи и толкнул его в спину.

В результате федерация футбола Испании дисквалифицировала Роналду на пять матчей и вдобавок обязала его выплатить штраф в размере 3805 евро. "Реал" был оштрафован на 1750 евро.