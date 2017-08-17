"Реал" дважды обыграл "Барселону" в борьбе за Суперкубок Испании

rus.DELFI.lv
четверг, 17 августа 2017 г. 15:28
Футбольный сезон в Испании открылся двумя "эль классико": "Реал" и "Барселона" сошлись в двухматчеовом противостоянии за Суперкубок Испании. Трофей достался мадридцам, которые в воскресенье победили на "Камп Ноу" (3:1), а накануне взяли верх и на "Сантьяго Бернабеу" — 2:0.
"Real" futbolininkai
© AFP / Scanpix

Уже на четвертой минуте хавбек Марко Асенсио дальним ударом открыл счет в ответном матче. В конце первого тайма французский форвард Карим Бензема удвоил преимущество "Реала".

Встречу пропускал форвард "Реала" Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован за инцидент, который произошел в конце первого матча за Суперкубок. На 82-й минуте португалец был удален с поля за симуляцию. Нападающий эмоционально отреагировал на решение судьи и толкнул его в спину.

В результате федерация футбола Испании дисквалифицировала Роналду на пять матчей и вдобавок обязала его выплатить штраф в размере 3805 евро. "Реал" был оштрафован на 1750 евро.

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"Реал" дважды обыграл "Барселону" в борьбе за Суперкубок Испании

Real futbolininkai
Футбольный сезон в Испании открылся двумя "эль классико": "Реал" и "Барселона" сошлись в двухматчеовом противостоянии за Суперкубок Испании. Трофей достался мадридцам, которые в воскресенье победили на "Камп Ноу" (3:1), а накануне взяли верх и на "Сантьяго Бернабеу" — 2:0.

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