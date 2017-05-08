Разгневанный тренер порвал рубашку и показал татуировки

rus.DELFI.lv
понедельник, 8 мая 2017 г. 11:50
Главный тренер аргентинского "Эстудиантеса" Нельсон Вивас своим поступком напомнил героя Евгения Леонова в фильме "Джентльмены удачи", разорвав на себе рубашку во время матча и обнажив свои наколки.
Nelsonas Vivas
© AFP / Scanpix

Инцидент произошел в сегодняшнем матче 23 тура аргентинской футбольной Примеры. "Эстудиантес" принимал "Бока Хуниорс", счет в матче так и не был открыт.

В одном из эпизодов игры Вивас стал требовать назначения пенальти в ворота соперника, судья, конечно, проигнорировал. Тогда тренер обрушил свои проклятья в словесной форме на ассистента арбитра, за что и был удален. По пути в раздевалку наставник "Эстудиантеса" разорвал свою рубашку, а спина тренера оказалась "разрисована" наколками.

"Бока Хуниорс" является лидером чемпионата Аргентины с 49 очками, "Эстудиантес" идет шестым, отставая на 8 очков.

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