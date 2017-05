Разгневанный тренер порвал рубашку и показал татуировки

Инцидент произошел в сегодняшнем матче 23 тура аргентинской футбольной Примеры. "Эстудиантес" принимал "Бока Хуниорс", счет в матче так и не был открыт.

В одном из эпизодов игры Вивас стал требовать назначения пенальти в ворота соперника, судья, конечно, проигнорировал. Тогда тренер обрушил свои проклятья в словесной форме на ассистента арбитра, за что и был удален. По пути в раздевалку наставник "Эстудиантеса" разорвал свою рубашку, а спина тренера оказалась "разрисована" наколками.

Here's ex Arsenal man Nelson Vivas getting sent to the stands and subsequently losing his sh*t: pic.twitter.com/NmDORhjWic— Paddy Power (@paddypower) May 7, 2017