Расследование ФИФА: Россия не покупала чемпионат мира по футболу

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) перешла в наступление в продолжающемся споре о присуждении России и Катару права проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Организация опубликовала с 2014 года державшийся в тайне отчет американского юриста Майкла Гарсия, в котором описывались существенные нарушения этического кодекса ФИФА, которые допустили почти все претенденты на проведение ЧМ. Ранее часть отчета Гарсия опубликовал немецкий таблоид Bild.

При этом Гарсия не сумел четко доказать наличие давления при голосовании, состоявшемся 2 декабря 2010 года, по выбору стран-хозяек мировых первенств 2018 и 2022 годов. Но во время расследования удалось собрать больше материалов, доказывающих неподобающее поведение катарских функционеров, нежели российских. Гарсия приходит к выводу, что в первую очередь правил не придерживались участники голосования ФИФА.

В частности, три члена исполнительного комитета ФИФА, которые участвовали в голосовании, на самолете катарской футбольной ассоциации летали в Рио-де-Жанейро и за ее счет отдыхали там в фешенебельном отеле. Кроме того, 2 миллиона долларов были переведены на банковский счет 10-летней дочери одного из функционеров ФИФА. Другой функционер в электронном письме поблагодарил правителей Катара за перевод ему нескольких сотен тысяч долларов.

Что касается России, то расследование не смогло выявить очень серьезных нарушений. В нем упоминаются лишь подарки в виде билетов на балет или в Кремль. Однако Гарсия не смог собрать всей информации, поскольку к моменту проведения расследования в России уже были уничтожены компьютеры, которыми был оснащен комитет, готовивший российскую заявку на ЧМ-2018.

В отчете высказывается мнение, что некоторые члены исполкома ФИФА могли искать "личную выгоду", чтобы повысить свой статус у себя на родине. Невзирая на собранные улики, доказывающие предполагаемые попытки стран-кандидатов на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 оказать влияние на членов исполкома, ФИФА решила не применять к РФ и Катару санкции.

Серьезных обвинений в адрес бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера также не было выдвинуто, хотя утверждается, что незадолго до голосования он одобрил выплату бонуса в размере 200 тысяч долларов для всех, включая двух позднее дисквалифицированных членов исполкома.