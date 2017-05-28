Райкконен спустя девять лет выиграл квалификацию "Формулы-1"

rus.DELFI.lv
воскресенье, 28 мая 2017 г. 10:25
Финский пилот команды "Феррари" Кими Райкконен проехал лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды, показал первый результат в квалификации Гран-при Монако и выиграл поул в завтрашней гонке чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
F-1 kvalifikacija Monake
© Reuters / Scanpix

Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации девять лет назад — на Гран-при Франции в 2009 году. С тех пор прошло 129 гонок. Это новый рекорд "Формулы-1" по числу этапов, прошедших между победами одного гонщика в квалификации.

"Это здорово, — приводит слова финна Sky Sports. — Определенно, это сложный уик-энд, но нам удалось сделать в машине все, что мы хотели. На трассе в Монако тяжело показывать высокую скорость, однако это лучшее место для гонки, и завтра мы постараемся добыть максимальный результат".

Второе место в квалификации другой пилот "Феррари" Себастьян Феттель из Германии, третьим стал еще один финн Валттери Боттас ("Мерседес").

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время, опередив трехкратного чемпиона мира и прошлогоднего победителя Гран-при Монако британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"), который финишировал с 14-м временем.

Гран-при Монако-2017. Квалификация:

1. Кими Райкконен ("Феррари") 1:12,178
2. Себастьян Феттель ("Феррари") 1:12,221
3. Валттери Боттас ("Мерседес") 1:12,223
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1:12,496
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") 1:12,998
6. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") 1:13,162
7. Серхио Перес ("Форс Индия") 1:13,329
8. Ромен Грожан ("Хаас") 1:13,349
9. Дженсон Баттон ("Макларен") 1:13,613
10. Стоффель Вандорн ("Макларен)
11. Даниил Квят ("Торо Россо") 1:13,516
12. Нико Хюлькенберг ("Рено") 1:13,628
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1:13,959
14. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:14,106
15. Фелипе Масса ("Уильямс) 1:20,529
16. Эстебан Окон ("Форс Индия") 1:14,101
17. Джолион Палмер ("Рено") 1:14,696
18. Лэнс Стролл ("Уильямс") 1:14,893
19. Паскаль Верляйн ("Заубер") 1:15,159
20. Маркус Эрикссон ("Заубер") — 1:15,276

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