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В эти дни в Лондоне проходит "Уимблдон" — самый престижный теннисный турнир в мире. Дресс-код "Уимблдона" остается неизменным на протяжении полутора веков: участники турнира должны выходить на корт только в белой форме.
Зато в социальных сетях многие теннисистки ведут активную деятельность. Они демонстрируют в Instagram как наряды, так и кадры из повседневной жизни. А некоторые даже снимаются в откровенных фотосессиях. Ниже — пять самых сексуальных блондинок нынешнего "Уимблдона" по версии DELFI Izklaide.
- 1. Пять самых сексуальных блондинок "Уимблдона-2017"
- 2. Каролин Возняцки
- 3. Элина Свитолина
- 4. Доминика Цибулкова
- 5. Кристина Младенович
- 6. Донна Векич
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