Зато в социальных сетях многие теннисистки ведут активную деятельность. Они демонстрируют в Instagram как наряды, так и кадры из повседневной жизни. А некоторые даже снимаются в откровенных фотосессиях. Ниже — пять самых сексуальных блондинок нынешнего "Уимблдона" по версии DELFI Izklaide.

Пять самых сексуальных блондинок "Уимблдона-2017" В эти дни в Лондоне проходит "Уимблдон" — самый престижный теннисный турнир в мире. Дресс-код "Уимблдона" остается неизменным на протяжении полутора веков: участники турнира должны выходить на корт только в белой форме.

Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой Известный в прошлом британский велогонщик 58-летний Роберт Миллар перенес операцию по смене пола и стал женщиной по имени Филиппа Йорк, сообщает издание Inside The Games.

Месси заплатит штраф в 252 тысячи евро вместо 21 месяца тюрьмы Испанский суд утвердил смену наказания для аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, предусматривавшего лишение свободы сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 тысячи евро, сообщает Marca.

Определились все участники четвертого круга "Уимблдона" На "Уимблдоне" стали известны все участники четвертого круга в одиночных разрядах. Последняя из российский теннисисток Светлана Кузнецова в 1/16 финала обыграла словенку Полону Герцог и теперь встретится с Агнешкой Радванска из Польши.