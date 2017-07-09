Пять самых сексуальных блондинок "Уимблдона-2017"

rus.DELFI.lv
воскресенье, 9 июля 2017 г. 14:34
1 6
Каролин Возняцки
В эти дни в Лондоне проходит "Уимблдон" — самый престижный теннисный турнир в мире. Дресс-код "Уимблдона" остается неизменным на протяжении полутора веков: участники турнира должны выходить на корт только в белой форме.
Caroline Wozniacki
© AFP/Scanpix

Зато в социальных сетях многие теннисистки ведут активную деятельность. Они демонстрируют в Instagram как наряды, так и кадры из повседневной жизни. А некоторые даже снимаются в откровенных фотосессиях. Ниже — пять самых сексуальных блондинок нынешнего "Уимблдона" по версии DELFI Izklaide.

1 6
Каролин Возняцки
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Пять самых сексуальных блондинок "Уимблдона-2017"

Caroline Wozniacki
В эти дни в Лондоне проходит "Уимблдон" — самый престижный теннисный турнир в мире. Дресс-код "Уимблдона" остается неизменным на протяжении полутора веков: участники турнира должны выходить на корт только в белой форме.

Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой (2)

Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой
Известный в прошлом британский велогонщик 58-летний Роберт Миллар перенес операцию по смене пола и стал женщиной по имени Филиппа Йорк, сообщает издание Inside The Games.

Месси заплатит штраф в 252 тысячи евро вместо 21 месяца тюрьмы

Lionelis Messi
Испанский суд утвердил смену наказания для аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, предусматривавшего лишение свободы сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 тысячи евро, сообщает Marca.

Определились все участники четвертого круга "Уимблдона"

Tenisas
На "Уимблдоне" стали известны все участники четвертого круга в одиночных разрядах. Последняя из российский теннисисток Светлана Кузнецова в 1/16 финала обыграла словенку Полону Герцог и теперь встретится с Агнешкой Радванска из Польши.

Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

Venus Williams
Полиция штата Флорида (США) признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего американца, сообщает Reuters.
Facebook друзья
Rambler's Top100