Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

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Deutsche Welle
среда, 19 апреля 2017 г. 16:30
Пятеро российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Речь идет об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска) и Дмитрии Стародубцеве (прыжки с шестом).
© DELFI / Domantas Pipas

У всех спортсменов был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон.

Этот шаг в ВФЛА расценивают положительно. "Думаю, это должно сказаться положительно на процессе восстановления (российской легкой атлетики - Ред.). Будем на это надеяться", - заявила антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова.

По ее словам, российские атлеты подписали предложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) форму признания, которая предполагает снижение сроков дисквалификации спортсменов до двух лет, а также возврат ими медалей и заработанных премиальных.

Теперь все пятеро легкоатлетов отбудут двухгодичную дисквалификацию, а результаты, показанные ими между 2013 и 2015 годами, будут аннулированы.

Deutsche Welle
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Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга (6)

Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга
Пятеро российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Речь идет об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска) и Дмитрии Стародубцеве (прыжки с шестом).

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