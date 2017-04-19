Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

У всех спортсменов был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон.
Этот шаг в ВФЛА расценивают положительно. "Думаю, это должно сказаться положительно на процессе восстановления (российской легкой атлетики - Ред.). Будем на это надеяться", - заявила антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова.
По ее словам, российские атлеты подписали предложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) форму признания, которая предполагает снижение сроков дисквалификации спортсменов до двух лет, а также возврат ими медалей и заработанных премиальных.
Теперь все пятеро легкоатлетов отбудут двухгодичную дисквалификацию, а результаты, показанные ими между 2013 и 2015 годами, будут аннулированы.