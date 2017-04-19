Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

Пятеро российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Речь идет об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска) и Дмитрии Стародубцеве (прыжки с шестом).

У всех спортсменов был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон.

Этот шаг в ВФЛА расценивают положительно. "Думаю, это должно сказаться положительно на процессе восстановления (российской легкой атлетики - Ред.). Будем на это надеяться", - заявила антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова.

По ее словам, российские атлеты подписали предложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) форму признания, которая предполагает снижение сроков дисквалификации спортсменов до двух лет, а также возврат ими медалей и заработанных премиальных.

Теперь все пятеро легкоатлетов отбудут двухгодичную дисквалификацию, а результаты, показанные ими между 2013 и 2015 годами, будут аннулированы.