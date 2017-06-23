Прокуратура согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 июня 2017 г. 12:58
Прокуратура Испании согласилась заменить футболисту «Барселоны» Лионелю Месси тюремный срок за неуплату налогов на штраф. Об этом сообщило издание Marca.
Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
© AFP / Scanpix

Вместо 21 месяца тюремного заключения футболист заплатит штраф в размере 252 тысяч евро.

Ранее Мессии и его отца признали виновными в уклонении от уплаты налогов в размере 4,1 миллиона евро. Отца оштрафовали на 180 тысяч евро. По версии следствия, Месси-младший не платил налоги с прибыли, которую получил в период за 2007— 2009 годы. Футболист сказал, что его доходами занимался отец.

В июле прошлого года суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу заключения. Защита футболиста направила решение на обжалование. Однако Верховный суд посчитал приговор законным. Позже прокуратура все-таки согласилась заменить тюремное наказание штрафом. На разбирательство повлияло то, что у Месси не было судимости и он был согласен выплатить штраф.

Лионель Месси пять раз подряд был награжден «Золотым мячом» — призом лучшего футболиста мира. В составе «Барселоны» футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Телеканал "Дождь"
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