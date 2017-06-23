Прокуратура согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф

Прокуратура Испании согласилась заменить футболисту «Барселоны» Лионелю Месси тюремный срок за неуплату налогов на штраф. Об этом сообщило издание Marca.

Вместо 21 месяца тюремного заключения футболист заплатит штраф в размере 252 тысяч евро.

Ранее Мессии и его отца признали виновными в уклонении от уплаты налогов в размере 4,1 миллиона евро. Отца оштрафовали на 180 тысяч евро. По версии следствия, Месси-младший не платил налоги с прибыли, которую получил в период за 2007— 2009 годы. Футболист сказал, что его доходами занимался отец.

В июле прошлого года суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу заключения. Защита футболиста направила решение на обжалование. Однако Верховный суд посчитал приговор законным. Позже прокуратура все-таки согласилась заменить тюремное наказание штрафом. На разбирательство повлияло то, что у Месси не было судимости и он был согласен выплатить штраф.

Лионель Месси пять раз подряд был награжден «Золотым мячом» — призом лучшего футболиста мира. В составе «Барселоны» футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.