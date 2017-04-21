Прохоров продаст половину акций "Бруклин Нетс"

По словам предпринимателя, покупатель клуба, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), еще не найден. "На продажу выставлены 49% акций "Бруклина", пока этот процесс идет", - рассказал Прохоров.

По итогам сезона 2016-2017 "Бруклин Нетс" заняла последнее место в регулярном чемпионате НБА. В 82 матчах баскетболисты смогли одержать всего 20 побед.

Прохоров приобрел контрольный пакет "Бруклин Нетс" в 2009 году, а к 2015 году стал обладателем всех акций клуба. Еще в декабре 2016 года стало известно о том, что российский бизнесмен занялся поиском миноритарного акционера.

Стоимость команды оценивается в $875 млн долларов. Прохорову также принадлежит домашняя арена клуба Barclays Center.

В июле прошлого года "Ведомости" писали, что Прохоров намерен продать свои российские активы. После этого бизнесмен действительно продал свои доли в "Русале", а также девелоперской компании ОПИН. Кроме того, было объявлено о том, что Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупят у "Онэксим" Прохорова 12% "Русала", однако к настоящему моменту эта сделка так и не закрыта.

В апреле стало известно о переговорах по продаже медиахолдинга РБК. СМИ называли возможным покупаталем компании владельца группы ЕСН Григория Березкина. Соруководитель редакции РБК Игорь Тросников подтвердил Би-би-си, что переговоры о продаже холдинга ведутся. Позднее сам Березкин подтвердил Republic, что ведет переговоры о покупке РБК.

Forbes в апреле 2017 года оценил состояние Прохорова в $13 млрд. Журнал поставил его на 13-е место в списке богатейших бизнесменов России.