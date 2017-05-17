Призера сочинских Игр по шорт-треку дисквалифицировали на четыре года

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации шорт-трекиста Кристофера Кревелинга на четыре года за применение запрещенного препарата.

Допинг-проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 18 октября 2016 года, дала положительный результат на кломифен. Этот препарат известен специалистам тем, что применяется спортсменами в сочетании с анаболическими стероидами, уменьшая их побочный эффект.

Дисквалификация 30-летнего Кревелинга будет отсчитываться с 18 ноября 2016 года, а все его результаты с 18 октября прошлого года будут аннулированы.

На зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи Кревелинг в составе сборной США стал серебряным призером в эстафете на 5000 метров, которую выиграли россияне.