Приглашенные Знарком Радулов и Зайцев не поедут в сборную

rus.DELFI.lv
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:30
Нападающий "Монреаль Канадиенс" Александр Радулов и защитник "Торонто Мэйпл Лифс" Никита Зайцев не выступят в составе сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).
© Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)

По словам главы скаутской службы ФХР Алексея Жамнова, Никита Зайцев еще в регулярном чемпионате НХЛ получил сотрясение мозга. При этом он сыграл в плей-офф, однако нынешнее состояние здоровья хоккеиста не позволяет ему выступить за сборную на мировом первенстве.

"Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды", — отметил Жамнов.

Что касается Радулова, то он отказался ехать на ЧМ-2017 "в связи с отсутствием действующего контракта с клубом". Пока "Монреаль" не предлагал хоккеисту новый контракт. Отметим также, что еще до официального приглашения в национальную команду, Радулов заявил, что, скорее всего, откажется от выступления за сборную.

"Монреаль" в 1/4 финала Кубка Стэнли уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" (2-4), "Торонто" вылетел на этой же стадии, уступив "Вашингтон Кэпиталс" (2-4). На счету Радулова в сезоне 2016/2017 — 54 (18+36) очка в 76 матчах, Зайцев в 82 играх набрал 36 (4+32) балла.

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