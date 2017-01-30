Причуды Кубка Англии: выход в 1/8 клубов из пятого дивизиона и вылет "Ливерпуля"

Вчера и сегодня прошли матчи 4-го раунда Кубка Англии по футболу, которые принесли несколько сенсационных результатов и назвали новых героев.

"Ливерпуль" продолжают преследовать неудачи. Команда Юргена Клоппа после неудачи в национальном чемпионате и вылета из Кубка лиги сегодня оформила и расставание с Кубком Англии. На своем поле мерсисайдцы проиграли представителю Championship "Вулверхэмптону" — 1:2.

Другие лидеры премьер-лиги не подвели: "Челси", "Арсенал" и клубы из Манчестера уверенно разобрались со своими соперниками, хотя, например, "Тоттенхэму" пришлось попотеть с представителем четвертого дивизиона "Уикомом". Только за минуту до конца основного времени "шпорам" удалось отыграться, а на 7-й добавленной арбитром минуте Сон Хын Мин принес фавориту матча нелегкую победу — 4:3.

Зато два других представителя уже 5-го английского дивизиона "Саттон Юнайтед" и "Линкольн Сити" впервые в своей истории пробились в 1/8 финала Кубка страны. Оба выбили из турнира лидеров Championship: "Линкольн" одержал волевую победу над "Брайтоном" (3:1), а идущий только на 16-м месте в Национальной лиге "Саттон" одолел "Лидс" (1:0). Во втором матче единственный гол с пенальти забил Джейми Коллинз. Он является капитаном "Саттона", а еще в пятницу провел полноценный рабочий день на стройке.

Только в одном поединке 4-го раунда ("Дерби" — "Лестер") так и не был выявлен победитель, хотя команды забили друг другу по два мяча. Во вторник эта пара встретится еще раз.

Кубок Англии. 4-й раунд (1/16 финала):

Миллуолл — Уотфорд 1:0 (0:0)

Гол: Морисон (85)

Фулхэм — Халл 4:1 (1:0)

Голы: Алуко (17), Мартин (54), Сессеньон (66), Юхансен (78) — Эвандро (49)

Саттон Юнайтед — Лидс 1:0 (0:0)

Гол: Коллинз (53-пен.)

Удаление: Купер (Л, 82).

Манчестер Юнайтед — Уиган 4:0 (1:0)

Голы: Феллайни (44), Смоллинг (57), Мхитарян (74), Швайнштайгер (81)

МЮ: Ромеро (Каштру, 80), Рохо, Смоллинг, Шоу, Мхитарян, Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Феллайни (Эррера, 70), Швайнштайгер, Мата, Марсьяль, Руни.

Дерби Каунти — Лестер 2:2 (2:1)

Голы: Бент (21), Брайсон (40) — Бент (8-авт.), Морган (86)

Дерби: Карсон, Пирс, Кио, Ольссон, Бэйрд, Брайсон (Камара, 89), Джонсон, Инс, Хьюз (Баттерфилд, 63), Расселл (Выдра, 84), Бент.

Лестер: Шмейхель, Хут, Морган, Фукс (Грэй, 46), Чилуэлл, Олбрайтон (Муса, 74), Дринкуотер, Кинг, Симпсон, Варди, Окадзаки (Марез, 64).

Ливерпуль — Вулверхэмптон 1:2 (0:2)

Голы: Ориги (86) — Стирман (1), Вайманн (41)

Ливерпуль: Кариус, Гомес, Морено, Рэнделл (Коутиньо, 46), Клаван, Эджариа (Джан, 74), Лейва, Вейналдум, Фирмино (Старридж, 65), Вудберн, Ориги.



Оксфорд — Ньюкасл 3:0 (0:0)

Голы: Хэммингс (46), Нелсон (79), Тони Мартинес (87)

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:3 (0:1)

Голы: Стерлинг (43), Сане (71), Туре (90)

МС: Кабальеро, Компани, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Делф, Сильва (Фернандо, 78), Сане (Нолито, 84), Стерлинг (Навас, 66), Габриэл Жезус.

Блэкберн — Блэкпул 2:0 (2:0

Голы: Галлахер (9), Беннетт (22)

Удаление: Меллор (Бпл, 65).

Бернли — Бристоль Сити 2:0 (1:0)

Голы: Воукс (45), Дефур (68)

Линкольн Сити — Брайтон 3:1 (0:1)

Голы: Пауэр (57-пен.), Томори (62-авт.), Робинсон (85) — Тауэлл (24)

Рочдейл — Хаддерсфилд 0:4 (0:1)

Голы: Кванер (42), Браун (66-пен.), Хефеле (72, 84)

Мидлсбро — Аккрингтон 1:0 (0:0)

Гол: Даунинг (69)

Челси — Брентфорд 4:0 (2:0)

Голы: Виллиан (14), Педро (21), Иванович (69), Батшуайи (81-пен.)

Тоттенхэм — Уиком 4:3 (0:2)

Голы: Сон Хын Мин (60, 90+7), Янссен (64-пен.), Алли (89) — Хэйс (23, 36-пен.), Томпсон (83)

Тоттенхэм: Ворм, Картер-Викерс, Дэвис, Триппьер, Виммер (Дембеле, 61), Уинкс, Дайер, Онома (Алли, 61), Сиссоко, Нкуду (Янссен, 46), Сон Хын Мин.



Саутгемптон — Арсенал 0:5 (0:3)

Голы: Уэлбек (15, 22), Уолкотт (35, 69, 84)

Саутгемптон: Льюис, Стивенс, Гардош, Мартина, Маккуин, Рид, Класи, Симс, Хейбьерг, Исгроув (Тадич, 64), Лонг (Редмонд, 65).

Арсенал: Оспина, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Холдинг, Рен-Аделед (Ивоби, 72), Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт, Перес, Уэлбек (Санчес, 65).

