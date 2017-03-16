Президент UFC: бой Мейвезер — Макгрегор состоится

rus.DELFI.lv
четверг, 16 марта 2017 г. 16:30
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт изменил свое мнение относительно поединка между чемпионом UFC Конором Макгрегором и непобедимым боксером Флойдом Мейвезером, который, как он считает, теперь должен состояться, сообщает ММАfighting.com/
Floydas Mayweatheris ir Conoras McGregoras (DELFI montažas)
© AP / Scanpix

"Я думаю, что это все-таки произойдет, — заявил Уайт. — Определенно сделка будет очень сложной — у каждой из сторон большое эго, в процесс вовлечено много разных людей. В таких случаях договориться всегда сложнее. С другой стороны, здесь замешано много денег. И я просто не вижу причин, по которым этот бой может не состояться.

Конор Макгрегор очень крупный. Ему 27 лет. Он сейчас на пике своей карьеры. Флойду — 40 и у него всегда были проблемы с левшами. Конор — левша и бьет очень сильно. Когда он попадает, люди падают. Определенно, Флойд не сможет нокаутировать его. Не буду утверждать, что Конор обязательно выиграет боксерский поединок, но этот бой будет очень интересным".

Флойд Мейвезер вчера прилетел в Россию чтобы открыть в подмосковном Одинцово боксерский клуб и провести мастер-класс. Естественно, его спросили, что он думает о возможном бое с Макгрегором. Чемпион мира в пяти весовых категориях заявил, что сперва нужно договориться о таком поединке. А если это случится, то не видит никаких проблем, чтобы этот бой прошел в Москве.

Мейвезер также добавил: "На данный момент не подписано никаких бумаг. Но я надеюсь, что поединок состоится в июне. Хочется подарить людям ярких эмоций: мир ММА против мира бокса. Я вернусь только ради Макгрегора".

Флойд Мейвезер-младший провел на профессиональном ринге 49 боев и во всех одержал победы (26 — нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 — нокаутом) и трижды уступил. Макгрегор — действующий чемпион UFC в легком весе.

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Президент UFC: бой Мейвезер — Макгрегор состоится

Floydas Mayweatheris ir Conoras McGregoras (DELFI montažas)
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт изменил свое мнение относительно поединка между чемпионом UFC Конором Макгрегором и непобедимым боксером Флойдом Мейвезером, который, как он считает, теперь должен состояться, сообщает ММАfighting.com/

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