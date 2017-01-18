Президент УЕФА не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что оснований отбирать у России чемпионат мира по футболу нет. По его словам, у российских футболистов нет специфических проблем с допингом.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право на проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС в среду, 18 января.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал Чеферин.

О допинге в российском футболе

Президент УЕФА заявил также, что результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, не выявили специфических проблем с допингом в России. Он подчеркнул, что все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю, а анализ образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

9 декабря WADA опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о массовом применении допинга российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. По данным эксперта, в допинговый скандал оказались замешены и несколько российских футболистов.