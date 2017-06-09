Претендент на чемпионский пояс WBO арестован за связи с русской мафией

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rus.DELFI.lv
пятница, 9 июня 2017 г. 09:09
Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между грузином Автандилом Хурцидзе и британцем Билли Джо Сондерсом перенесен, сообщает Boxing News.
© Reuters / Scanpix

Перенос боя произошел из-за ареста Хурцидзе, который подозревается в связях с группировкой российского вора в законе Раждена Шулая, рассказал агентству промоутера боя Фрэнк Уоррен.

"При таких обстоятельства его бой с Сондерсом, запланированный на 8 июля, не может состоятся в назначенный день. Промоутер грузинского боксера Лу ДиБелла сообщил, что его подопечный не сможет приехать к этому моменту", — рассказал Уоррен и добавил, что сейчас рассматривается вопрос о переносе поединка на другую дату.

Агентство утверждает, что Хурцидзе был в числе 33 членов преступной группировки и связанных с ней людей, которые арестованы в четверг, 8 июня, в Нью-Йорке. Им предъявлены обвинения в рэкете, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия.

Сам Хурцидзе в свое аккаунте в Facebook написал, что произошедшее является большой ошибкой, а сам он ни в чем не виновен.

37-летний грузинский спортсмен провел на профессиональном ринге 37 боев и одержал 33 победы (22 — нокаутом), потерпел 2 поражения и еще дважды в его поединкахбыла зафиксирована ничья. 27-летний Сондерс одержал победы во всех своих 24 боя, половину из которых завершал досрочно.

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Претендент на чемпионский пояс WBO арестован за связи с русской мафией (1)

Претендент на чемпионский пояс WBO арестован за связи с русской мафией
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