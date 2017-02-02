Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу "Барселоны" в Мадриде

rus.DELFI.lv
четверг, 2 февраля 2017 г. 07:44
В среду, 1 февраля, в Мадриде прошел первый матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретились "Атлетико" и "Барселона".
© Reuters

"Сине-гранатовым" удалось забить в первом тайме два гола и оба получились на загляденье. Первый на 7 минуте в ворота Мойи отправил Луис Суарес, который убежал с центра поля, красиво ушел от двух защитников "Атлетико" и пробил низом. На 33-й минуте отличился Лионель Месси: аргентинец нанес обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

Хозяева поля смогли ответить после перерыва лишь одним результативным ударом в исполнении Антуана Гризманна и потерпели поражение в первом матче — 1:2. Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля.

В другом полуфинале встретятся "Сельта" и "Алавес".

Кубок Испании. 1/2 финала (первый матч):

Атлетико — Барселона 1:2 (0:2)
Голы: Гризманн (59) — Суарес (7), Месси (33)

Атлетико: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро, 70), Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59), Гризманн, Врсалько (Торрес, 46).

Барселона: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Денис Суарес, 58), Серджи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья, 72), Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Сауль (31), Савич (39), Неймар (64), Гризманн (75), Габи (84), Месси (90), Маскерано (90+1), Хуанфран (90+1).

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