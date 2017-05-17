Пожизненно дисквалифицирован японский теннисист

27-летний японский теннисист Юнн Мицухаси пожизненно отстранен от соревнований за нарушение правил запрета на ставки в тотализатор и организацию договорных матчей, сообщает пресс-релиз организации Tennis Integrity Unit.

Tennis Integrity Unit занимается борьбой с коррупцией в теннисе и зафиксировала как минимум два договорных матча, к которым имел отношение Мицухаси. Случилось это на юниорских соревнованиях в ноябре и декабре 2015 года. Кроме пожизненной дисквалификации Мицухаси придется еще заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Наивысшим достижением Мицухаси в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов была 295-я строчка в 2009 году.