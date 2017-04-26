Повальный отказ датчан из НХЛ ехать на ЧМ-2017

rus.DELFI.lv
среда, 26 апреля 2017 г. 12:10
Первый соперник сборной Латвии на ЧМ-2017 по хоккею в Кельне — команда Дании — столкнулась с серьезными кадровыми проблемами накануне турнира. Почти все выступающие в сильнейшей лиге мира НХЛ игроки отказались ехать на мировое первенство.
© Reuters / Scanpix

От участия в мировом первенстве отказались нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Оливер Бьоркстранд, а также форварды "Сан-Хосе Шаркс" Миrкел Бедкер и Янник Хансен. А следом такое же решение принял и вратарь "Торонто Мэйпл Лифс" Фредерик Андерсен, который последний раз на ЧМ играл за национальную сборную в 2012 году.

Напомним, "Торонто" выбыл из плей-офф, уступив "Вашингтону" (2-4). Андерсен провел все шесть матчей, в регулярном чемпионате — 63 игры с процентом отраженных бросков 91,8 и коэффициентом надежности 2,67.

Пока, из играющих в НХЛ датчан положительный ответ дал только форвард "Виннипег Джетс" Николай Элерс. Костяк национальной команды на ЧМ-2017 под руководством Янне Карлссона будут составлять хоккеисты, выступающие в национальном первенстве и чемпионате Швеции, еще три человека представляют КХЛ (финский "Йокерит").

Стартовый матч на ЧМ-2017 в Кельне сборная Дании проведет против команды Латвии (6 мая).

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Повальный отказ датчан из НХЛ ехать на ЧМ-2017

Повальный отказ датчан из НХЛ ехать на ЧМ-2017
Первый соперник сборной Латвии на ЧМ-2017 по хоккею в Кельне — команда Дании — столкнулась с серьезными кадровыми проблемами накануне турнира. Почти все выступающие в сильнейшей лиге мира НХЛ игроки отказались ехать на мировое первенство.

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