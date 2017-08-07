"Потекло-о-о-о-о!!!" В сети посмеялись над затопленным стадионом в Санкт-Петербурге

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Lenta.ru
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:05
"Зенит" громко заявил о чемпионских амбициях, разгромив дома московский "Спартак" со счетом 5:1. Встреча, подарившая град голов, запомнилась множеством событий: от ливня с градом до прощаний с Александром Кержаковым.
© Sputnik / Scanpix

Сильнейший дождь — едва ли не главная тема для обсуждений, кроме, разумеется, результата. Льющаяся с неба вода и град довели до истерики зрителей, которые оказались под открытым небом: раздвижная крыша стадиона "Санкт-Петербург" почему-то была открыта. Смеяться над проблемами многострадальной арены уже как-то неудобно. Но приходится.

Крыша на стадионе "Санкт-Перетбург" уже не в первый раз пугает и одновременно веселит болельщиков. Так, 22 июля во время матча "Зенита" с казанским "Рубином" в четвертом туре российской премьер-лиги пошел проливной дождь. Из-за непогоды крышу закрыли, но по неизвестным причинам она дала течь.

Напомним, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей. Зачем возводили крышу, которая не спасает от дождя, — вопрос интересный.

Повезло, что в эти выходные ливень не помешал завершающему карьеру Александру Кержакову попрощаться с любителями футбола, которые ради церемонии приехали на стадион значительно раньше. Болельщики встретили форварда овациями, а лучший бомбардир в истории "Зенита" не сумел сдержать слез.

Lenta.ru
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Потекло-о-о-о-о!!! В сети посмеялись над затопленным стадионом в Санкт-Петербурге
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