"Потекло-о-о-о-о!!!" В сети посмеялись над затопленным стадионом в Санкт-Петербурге

Сильнейший дождь — едва ли не главная тема для обсуждений, кроме, разумеется, результата. Льющаяся с неба вода и град довели до истерики зрителей, которые оказались под открытым небом: раздвижная крыша стадиона "Санкт-Петербург" почему-то была открыта. Смеяться над проблемами многострадальной арены уже как-то неудобно. Но приходится.
1. Строишь стадион с крышей
2. Не закрываешь крышу во время дождя
3. ...
4. PROFIT!#ЗенитСпартак pic.twitter.com/ZDsKUGCend— Sports.ru (@sportsru) August 6, 2017
ливень на зенит-арене pic.twitter.com/phHpDAh16y— Feldman (@EvgenyFeldman) August 6, 2017
Потеклооооо!!!! pic.twitter.com/VPlSaae97D— Евгения Трусова (@lovejunya) August 6, 2017
Крыша на стадионе "Санкт-Перетбург" уже не в первый раз пугает и одновременно веселит болельщиков. Так, 22 июля во время матча "Зенита" с казанским "Рубином" в четвертом туре российской премьер-лиги пошел проливной дождь. Из-за непогоды крышу закрыли, но по неизвестным причинам она дала течь.
Журчат ручьи на Крестовском. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/n59B5VsP5S— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 22, 2017
Напомним, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей. Зачем возводили крышу, которая не спасает от дождя, — вопрос интересный.
Повезло, что в эти выходные ливень не помешал завершающему карьеру Александру Кержакову попрощаться с любителями футбола, которые ради церемонии приехали на стадион значительно раньше. Болельщики встретили форварда овациями, а лучший бомбардир в истории "Зенита" не сумел сдержать слез.
Легенда №11. pic.twitter.com/AOjIzdjRRh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 6, 2017