Посольство РФ раскритиковало фильм BBC о российских футбольных фанатах

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 10:47
Российское посольство в Великобритании раскритиковало фильм британского телеканала «Би-би-си», который посвящен поведению российских футбольных фанатов — «Армия хулиганов России».
© AFP/Scanpix

В посольстве отметили, что картина производит «шокирующее впечатление». Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки (…) Авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира», — говорится в сообщении на сайте российского посольства в Великобритании.

Там также подчеркивается, что в России «вопросам безопасности придается первостепенное значение», а «маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе».

Накануне фильм был показан на британском телеканале «Би-би-си-2». The Guardian, анонсируя фильм, сообщила, что российские футбольные фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Представитель фанатского сообщества России в фильме говорит, что английские болельщики станут объектом атаки для российских хулиганов, если они приедут на ЧМ-2018.

В июне 2016 года во время Чемпионата Европы по футболу после матча Россия-Англия около 30 российских болельщиков проникли в сектор с английскими фанатами и устроили потасовку. Столкновения между болельщиками с участием россиян также проходили в Марселе. После беспорядков около 20 российских болельщиков выслали из Франции, а трое россиян получили тюремные сроки от одного до двух лет. Затем им сократили срок до полугода и трех месяцев заключения. В январе двое из них вернулись в Москву.

Телеканал "Дождь"
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