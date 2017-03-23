После нокаута боец MMA провел удушающий судье

Бой между Райсом Бринком и Джосефом Нэмом продолжался всего десять секунд. Бринк моментально потряс соперника ударом ноги в голову, после чего добавил коленом и обрушил серию с рук. Нэм уже не защищался, поэтому рефери досрочно прекратил поединок.

Победитель стал праздновать успех, забравшись на сетку октагона, а судья отправился узнать как состояние проигравшего. В это время, очнувшийся Нэш решил, видно, что бой продолжается и провел на судье удушающий. Оттащить дезориентированного бойца от арбитра помогли тренеры Нэша и секьюрити шоу.