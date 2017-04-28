После матча Кубка Либертадорес началась массовая драка

rus.DELFI.lv
пятница, 28 апреля 2017 г. 07:53
Сразу по окончании матча 4-го тура розыгрыша Кубка Либертадорес между клубами уругвайским "Пеньяролем" и бразильским "Палмейрасом" (2:3) на поле в Монтевидео возникла массовая потасовка, продолжавшаяся потом еще в подтрибунном помещении.
© Reuters / Scanpix

Зачинщиком беспорядка стал полузащитник "Палмейраса" Фелипе Мело. 33-летний бразилец, успевший поиграть в Испании ("Расинг", "Мальорка"), Италии ("Фиорентина", "Ювентус", "Интер") и Турции ("Галатасарай"), после финального свистка начал избивать одного из игроков уругвайской команды. Дальше в драку включились футболисты обоих клубов, при этом сам Мело поспешил ретироваться с поля, а спортсменов еще долго не могли успокоиться в подтрибунном помещении стадиона.

"Палмейрас" одержал в этом матче волевую победу со счетом 3:2, уступая по ходу игры 0:2. Этой победой бразильский клуб практически гарантировал себе выход в плей-офф.

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