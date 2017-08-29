"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии. Мы благодарны компании "Телеспорт", что она помогла Юлии в этот сложный момент", — цитирует мать Липницкой агентство ТАСС.

По ее словам, сейчас фигуристка "живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной".

В ФФККР сообщили ТАСС, что организация пока не получала от Липницкой документы о завершении спортивной карьеры. Ранее почетный президент федерации Валентин Писеев высказал мнение, что фигуристке нужно скорее принять решение о продолжении карьеры, чтобы не вводить болельщиков в заблуждение.

В 2014 году Юлия Липницкая в возрасте 15 лет стала олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире. Также имеет в активе серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, серебро финала Гран-при 2013 года. После ЧМ-2014 россиянка не выступала ни на чемпионатах Европы, ни на мировых первенствах.

В ноябре прошлого года фигуристка на этапе Гран-при "Кубок Ростелекома" в Москве травмировала ногу. По предположениям экспертов, к этому привело обезвоживание ради похудения.

В декабре 2016-го Липницкая пропустила чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила после падения на скользком тротуаре. Прошлый сезон она досрочно завершила в феврале из-за травмы.