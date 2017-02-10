Пользователи русскоязычного сегмента соцсетей начали травлю Фуркада

Пользователи русскоязычного сегмента соцсетей обрушились с критикой на французского биатлониста Фуркада после инцидента с россиянином Логиновым на ЧМ в Хохфильцене.

В русскоязычном сегменте соцсетей развернулась настоящая травля французского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона 2014 года Мартена Фуркада после инцидента на Чемпионате мира-2017 (ЧМ) по биатлону в австрийском Хохфильцене. В сети микроблогов Twitter россияне 10 февраля поместили множество постов, содержащих не только критику, но подчас и оскорбления и брань в адрес француза.

В чем суть конфликта?

При смене этапа в смешанной эстафете спортсмен из Франции чрезмерно сблизился с россиянином Александром Логиновым, который двигался по краю трассы. Резкое движение лыжей и палкой Фуркада привело к тому, что российский биатлонист потерял равновесие и упал на снег. В гонке в итоге победила сборная Германии, французы взяли серебро, а россиянам досталась лишь бронза.

Позднее на церемонии награждения Логинов и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Антон Шипулин не пожали руку Фуркаду, а он демонстративно спрыгнул с подиума и попытался уйти. Избежать скандала удалось благодаря вмешательству президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессерберга.

Буря возмущения и волна травли

В ответ на произошедшее пользователи русскоязычного сегмента соцсетей обрушились на француза с критикой и оскорблениями. Многие посты невозможно передать здесь из-за содержащейся в них нецензурной брани.

Один из поклонников зимнего вида спорта написал в Twitter: "Фуркад - хороший спортсмен, но абсолютно гнилой человек. Одно другому не мешает, так сказать".

Другой пользователь посетовал: "Очень жаль, что на соревнованиях по биатлону нельзя выиграть ум, честь и совесть. Верно, Фуркад?"

Множество ретвитов набрали слова российского комментатора Дмитрия Губерниева о том, что "Бессерберг взял Фуркада за руку и повел обратно на цветочную церемонию, как нашкодившего пятиклассника".

Между тем французский биатлонист уже принес извинения за эпизод с Логиновым. В Международном союзе биатлонистов комментариев не предоставили и не стали характеризовать действия Мартена Фуркада как злонамеренные.