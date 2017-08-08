Полузащитник "Манчестер Сити" обманул проститутку на две тясячи долларов

rus.DELFI.lv
вторник, 8 августа 2017 г. 16:57
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг стал участником сексуального скандала. Во время предсезонного тура, который "горожане" проводили в США, он связался с проституткой и не заплатил ей половину от стоимости за услугу.
Raheemas Sterlingas
© Reuters / Scanpix

Девушка осталась недовольна общением с игроком, который пообещал заплатить ей четыре тысячи долларов, а отдал лишь две. По словам дамы, после времени, проведенного наедине в номере отеля, сильно выпивший Рахим пообещал снять деньги с карточки и оставить их на стойке регистрации, но обманул.

"Он сказал, что ему нужен банкомат. Пообещал, что вернется в отель и оставит деньги на ресепшене, - цитирует пострадавшую The Sun. - Рахим - нахал и скряга. Ему стоит пересмотреть свое отношение к девушкам. Если учесть, сколько он зарабатывает, его поступок выглядит очень дешево".

Стерлинг зарабатывает в "Сити" около 200 тысяч евро в неделю. Полузащитник выступает за "горожан" с 2015 года. В прошлом сезоне он забил 10 голов в 47 матчах с учетом всех турниров. За сборную Англии футболист провел 32 матча и забил два мяча.

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Полузащитник "Манчестер Сити" обманул проститутку на две тясячи долларов

Raheemas Sterlingas
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг стал участником сексуального скандала. Во время предсезонного тура, который "горожане" проводили в США, он связался с проституткой и не заплатил ей половину от стоимости за услугу.

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