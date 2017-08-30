Польский спортсмен добрался вплавь в Данию

26-летний Карась преодолел расстояние около 100 км за 28,5 часа. Заплыв проходил на участке между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм.
В прошлом году поляк уже пытался его переплыть, но из-за состояния здоровья не смог этого сделать.
Карась также переплывал Ла-Манш, который он преодолел за 8 часов 48 минут.
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