Польский спортсмен добрался вплавь в Данию

26-летний Карась преодолел расстояние около 100 км за 28,5 часа. Заплыв проходил на участке между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм.

В прошлом году поляк уже пытался его переплыть, но из-за состояния здоровья не смог этого сделать.

Карась также переплывал Ла-Манш, который он преодолел за 8 часов 48 минут.