Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

rus.DELFI.lv
воскресенье, 9 июля 2017 г. 11:30
Полиция штата Флорида (США) признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего американца, сообщает Reuters.
Venus Williams
© Sputnik / Scanpix

После изучения видеозаписи ДТП сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что не вовлеченный в аварию автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего Линды Барсон столкнулась с внедорожником теннисистки.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Барсон. Ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

Как сообщалось, 5 июля запрос адвоката теннисистки о приостановлении сбора данных с автомобиля, который 9 июня столкнулся с внедорожником спортсменки, был удовлетворен окружным судом Палм-Бич.

Уильямс-старшая — семикратная победительница серии турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной). На "Уимблдоне" Винус выиграла три матча и сыграет в 1/8 финала.

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Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

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Полиция штата Флорида (США) признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего американца, сообщает Reuters.
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