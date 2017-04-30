Покер Пажо принес "Оттаве" победу в овертайме, "Питтсбург" обыграл "Вашингтон"

Нападающий "Сенаторс" Жан-Габриель Пажо забросил четыре шайбы, в том числе победную — на 3-й минуте второго овертайма. В 8 играх текущего турнира Пажо набрал 5 (5+0) очков.
Канадец Пажо стал вторым в истории Кубка Стэнли игроком, оформившим покер с голом в дополнительное время: в 2006 году в финале конференции подобное удалось форварду "Анахайма" Джоффри Лупулу. А в предыдущий раз 4 шайбы в матче плей-офф в 2010 году забрасывал шведский нападающий "Детройта" Юхан Франзен.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин против "Вашингтона" сделал голевую передачу и забросил шайбу. С 13 (3+10) очками в 7 матчах россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров.
Капитан "пингвинов" Сидни Кросби отдал две голевые передачи. Канадец набрал 148-е (53+95) очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 2-е место в истории "пингвинов", превзойдя чеха Яромира Ягра — 147 (65+82). Лидирует по этому показателю Марио Лемье — 172 (76+96) очка.
В 7 играх текущего турнира на счету Кросби 11 (4+7) очков, он занимает 3-е место в гонке бомбардиров вслед за одноклубниками Малкиным и Филом Кесселом.
Капитан "Кэпиталс" Александр Овечкин во втором матче серии набрал 2 (0+2) очка и завершил встречу с показателем полезности "-2". Его одноклубник Евгений Кузнецов закончил матч с "-3".
Третьи матчи серий пройдут на площадках "Питтсбурга" и "Рейнджерс".
Кубок Стэнли. Второй раунд
Оттава — Рейнджерс — 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
Шайбы
0:1 — Грабнер (Фаст)
1:1 — Пажо
1:2 — Крайдер (Макдона, Зибанежад)
1:3 — Степан (Нэш)
2:3 — Мето (Харпур, Хоффман)
2:4 — Шей (Зибанежад, Макдона)
3:4 — Стоун (Клаэссон, Фанюф)
3:5 — Шей (Смит)
4:5 — Пажо (Фанюф, Смит)
5:5 — Пажо (Карлссон, Террис)
6:5 — Пажо (Берроуз)
Вратари: Андерсон 43/48 — Лундквист 28/34.
Счет в серии: 2-0
Вашингтон — Питтсбург — 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Шайбы
0:1 — Каллен
1:1 — Нисканен ( Бэкстрем, Овечкин)
1:2 — Кессел (Гюнцель, Кросби)
1:3 — Гюнцель (Кросби)
1:4 — Кессел (Малкин, Шульц)
2:4 — Бэкстрем (Оши, Овечкин)
2:5 — Малкин (Кессел, Коул)
2:6 — Гюнцель (Мяяття, Каллен)
Вратари: Холтби 11/14, Грубауэр 7/9 — Флери 34/36.
Счет в серии: 0-2