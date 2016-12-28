Пока аргентинский футболист Тевес женился, обокрали его дом

rus.DELFI.lv
среда, 28 декабря 2016 г. 19:00
Известный аргентинский футболист Карлос Тевес в прошедшие выходные сыграл свадьбу с Ванессой Мансиллой. С невестой Тевес знаком с 13-летнего возраста. Правда, неприятное известие заставило Карлоса прервать медовый месяц, сообщает Ole.
© AFP/Scanpix

После церемонии бракосочетания пара отправилась из Аргентины в Уругвай, где намеревалась провести медовый месяц.

Однако вскоре Тевес получил неприятное известие: его дом в Буэнос-Айресе был ограблен. Пришлось новоиспеченному жениху на время покинуть свою невесту и срочно отправиться в столицу Аргентины. Тевес не сразу оповестил полицию, желая, чтобы произошедшее как можно дольше оставалось втайне.

Размер ущерба, причиненный грабителями, не называется, но думается, что Тевесу не составит труда в скором времени компенсировать все потери. Аргентинский футболист вот-вот собирается перейти в китайский "Шанхай Шеньхуа", где станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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