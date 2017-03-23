Подольски приносит победу Германии над Англией в прощальном матче

rus.DELFI.lv
четверг, 23 марта 2017 г. 12:17
В среду, 22 марта, в товарищеском матче на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде встретились сборные Германии и Англии. Этот матч стал последним для 31-летнего нападающего Лукаса Подольски в составе бундестим.
Lukas Podolskis
© Getty images

Подольски и вывел немецкую команду на поле, надев капитанскую повязку. При этом лучше до перерыва смотрелись англичане, не сумевшие использовать две прекрасные возможности открыть счет. Сперва Лаллана попал в штангу, а под конец тайма Али — в тер Стегена.

Единственный гол в этой встрече был забит в середине второго тайма и отличился как раз тот, кому и надо было отличиться — Подольски. У него получился классный удар из-за пределов штрафной в девятку ворот.

Заключительная четверть игры прошла в заменах, покинул поле под овации трибун на 84-й минуте и Подольски. Немецкий форвард польского происхождения (семья Лукаса эмигрировала в Германию, когда ему было 2 года) провел в общей сложности за сборную с 2004 года 130 матчей и забил 49 голов.

Товарищеский матч

Германия — Англия 1:0 (0:0)
Гол: Подольски (69)

Германия: тер Стеген, Хуммельс, Рюдигер, Хектор, Вайгль (Джан, 66), Киммих, Сане, Кроос, Брандт (Шюррле, 59), Подольски (Руди, 84), Вернер (Мюллер, 77).

Англия: Харт, Кэйхилл, Смоллинг (Стоунз, 84), Бертран (Шоу, 83), Кин, Алли (Лингард, 71), Ливермор (Уорд-Проуз, 83), Лаллана (Редмонд, 66), Дайер, Уокер, Варди (Рэшфорд, 70).

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