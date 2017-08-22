Почему сборная Латвии может преподнести сюрприз на Евробаскете

Сборная Латвии по баскетболу за неделю провела три проверочных матча и уверенно переиграла Польшу, Румынию и Литву. Специалисты утверждают, что латвийская команда способна преподнести сенсацию на чемпионате Европы.

Почему? Портал Delfi рассказывает о том, почему Латвия уже сейчас немного похожа на мини-дрим-тим.

Состав: впервые — звездный

Ключевой фактор один — Кристап Порзиньгис. Похоже, что Айнару Багатскису удалось не только успешно адаптировать звезду "Нью-Йорка" к европейскому баскетболу, но и создать такую модель игры с Порзиньгисом, которая приносит максимальную пользу. Его дебют в товарищеском матче с поляками уже дал понять — сборная Латвии — это сила (24 очка и 12 подборов). "Дабл-дабл" он оформил и в матче с Литвой: 16 очков и 10 подборов. Очень неплохо выглядели и братья Бертансы — Давис ("Сан-Антонио") и Дайрис ("Милан").

Против румын сборная играла без главной звезды: Порзиньгис получил небольшую травму. Багатскис решил поберечь и его, и Яниса Стрелниекса. "Стрелниекс в течение недели провел лишь две тренировки, — сказал Багатскис. — Он мог играть, но мы решили его поберечь. Кристап в конце субботнего матча разбил колено — мы не стали рисковать. Порзиньгис уже прошел проверку. Думаю, все будет хорошо".

В отсутствие Порзиньгиса и Стрелниекса тренерский штаб получил возможность проверить в деле других игроков — Кристапа Яниченока, Артура Аусейса, Илью Громова. "Многие хорошо себя проявили, — продолжает Багатскис. — [Жанис] Пейнерс играл больше как форвард, но в воскресенье родилась мысль использовать его на позиции разыгрывающего. Он должен был искать [Яниса] Блумса и [Мартиньша] Мейерса и неплохо справился со своей ролью. [Андрей] Гражулис здорово освежил игру. В общем, очередная пища для размышлений".

Серьезный настрой: расслабленности нет

Субботний матч с литовцами преподнес приятный сюрприз. Удивила даже не победа, а то, с каким настроем латвийские баскетболисты вышли на эту встречу. Команда Багатскиса доминировала на паркете весь первый тайм и удержала преимущество даже после проигранной третьей четверти. "Мы начали как надо, — сказал тренер. — Порой мы спешили бросать по кольцу. Как только это случалось, соперник тут же подтягивался по счету — литовцы знают как играть и никогда не сдаются. Хорошо, что смогли успокоиться".

Во встрече с Румынией обошлось без нервов. Латвийские баскетболисты сразу ушли в отрыв и убили интригу еще до перерыва. Радует, что и здесь настрой был что надо. После победы над соседями в принципиальной игре команда могла расслабиться и с заведомо более слабым соперником сыграть спустя рукава. Но номер на площадке никто не отбывал".

"Требовалась агрессия, неуступчивость, где-то даже грубость, — отмечает Багатскис. — Понравилось, что игроки друг друга дополняли, хорошо и обоснованно помогали друг другу. Нужно уметь играть с любым соперником в любом составе и не выключаться из игры". Сборной Латвии это удалось.

Багатскис: "Нашли игровой ритм"

Сборная заметно прибавила по сравнению с первыми проверочными матчами, что не может не радовать перед грядущим чемпионатом Европы. Прогресс отмечает даже требовательный Багатскис. "Мы нашли игровой ритм, хорошо сыграли от обороны и точно бросали по кольцу", — сказал он после последних матчей в Риге.

Нельзя не отметить, что за последние несколько недель команда стала более сыгранной. Игроки обрели уверенность, перестали спешить. В результате команда стала меньше ошибаться, уменьшилось число неподготовленных бросков и потерь. "Меня радует статистика: всего десять ошибок — почти идеальный результат", — отмечает тренер.

Последняя проверка: против чехов

До чемпионата Европы сборной Латвии осталось провести всего один контрольный матч — 24 августа против чехов. Для лучшей подготовки к турниру Багатскис хочет разбить сборную на две команды, чтобы те сыграли друг против друга при пустых трибунах. "Хотим провести два таких тренировочных матча с судьями", — поделился планами тренер.

Как известно, чемпионат Европы стартует 31 августа. Сборная Латвии первый матч на турнире проведет 1 сентября — против серебряных призеров последней Олимпиады сербов.