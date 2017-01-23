Победный гол Левандовски на 90-й минуте, у "Кельна" — ничейный синдром

В 17-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" одержала волевую победу во Фрайбурге — 2:1. Оба гола у гостей забил польский нападающий Роберт Левандовски — на 35-й и 90-й минутах.

Победная серия "Баварии" достигла шести игр, команда выиграла первый круг, в 22-й раз в истории став "зимним чемпионом". В 18 случаях после этого мюнхенцы по итогам сезона брали и чемпионский титул.

На три очка от "Баварии" отстает "Ред Булл Лейпциг", разгромивший дома "Айнтрахт" (3:0). Остальные конкуренты от двух лидеров уже отстали на 8 очков и более.

"Кельн" в четвертый раз подряд сыграл вничью, теперь — в Майнце (0:0). Латвийский нападающий "Кельна" Артем Руднев был среди запасных, но в матче участия не принимал.

17-й тур

Майнц — Кельн 0:0

Кельн: Кесслер, Соренсен, Марох, Хайнц, Ольковски, Хегер, Хектор, Рауш, Клеменс (Битенкур, 74), Модест, Осако.

Фрайбург — Бавария 1:2 (1:1)

Голы: Хаберер 4 — Левандовски 35, 90.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Хаби Алонсо, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Мюллер, Дуглас Коста (Рибери, 71), Левандовски.

Байер — Герта 3:1 (2:1)

Голы: Топрак 12, Чалханоглу 36 (пен), 88 — Штокер 44.

Вольфсбург — Гамбург 1:0 (0:0)

Гол: Гомес 82.

Шальке-04 — Ингольштадт-04 1:0 (0:0)

Гол: Бургшталлер 90.

Дармштадт — Боруссия М 0:0

Вердер — Боруссия Д 1:2 (0:1)

Голы: Бартельс 59 — Шюррле 5, Пишчек 71.

Боруссия Д: Вайденфеллер, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер (Дурм, 46), Вайгль, Пулишич, Кастро (Геррейру, 70), Кагава, Шюррле, Ройс (Дембеле, 70).

Аугсбург — Хоффенхайм-1899 0:2 (0:0)

Голы: Вагнер 47, Крамарич 64.

РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 3:0 (2:0)

Голы: Комппер 6, Вернер 45, Вальехо 67 (автогол).

РБ Лейпциг: Гулачи, Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг, Ильзанкер (Берк, 70), Демме, Забитцер, Кейта, Поульсен (Зельке, 62), Вернер (Кайзер, 80).



All Goals HD — RB Leipzig 3-0 Eintracht… by Live1Goals

После 1-го круга

1 Бавария 17 13 3 1 40-10 42

2 РБ Лейпциг 17 12 3 2 34-15 39

3 Хоффенхайм 17 7 10 0 30-17 31

4 Боруссия Д 17 8 6 3 37-20 30

5 Герта 17 9 3 5 25-19 30

6 Айнтрахт 17 8 5 4 22-15 29

7 Кельн 17 6 8 3 21-15 26…

БОМБАРДИРЫ: Обамеянг (Боруссия Д) — 16, Левандовски (Бавария) — 14, Модест (Кельн) — 13…