Победную точку в "Матче звезд-2017" красиво поставил игрок МХЛ

В Уфе завершился звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги. Традиционный "Матч звезд" проходил в новом формате.

Вместо классического противостояния "Востока" и "Запада", к которому все успели привыкнуть за восемь лет, КХЛ предложила болельщикам иную схему своего шоу. Четыре команды составили из игроков, представляющих свои дивизионы, и провели мини-турнир. Сначала полуфиналы, а затем и главный матч. При этом в каждой команды было всего по 11 хоккеистов, включая по одному представителю Молодежной хоккейной лиги. Поединки проходили в формате "четыре на четыре", каждая игра длилась два периода по десять минут.

Надо заметить, что такой формат шоу смотрелся более выигрышно и куда больше походило на серьезный хоккей. Разве что все проходило крайне корректно, без силовых приемов и тем более грубости.

Первыми на лед вышли представители дивизионов Харламова и Чернышева, составляющие Восточную конференцию. У "чернышевцев" было серьезное преимущество в виде шикарной поддержки трибун, ведь именно в зеленой форме выступали сразу четверо представителей уфимского "Салавата Юлаева", и они не подвели. Главным героем этой встречи стал форвард "Салавата" Энвер Лисин, выигравший вчера в "Мастер-шоу" конкурс на скорость и установивший при этом новый рекорд "Матча звезд КХЛ".

Так вот именно Лисин впервые в этом матче вывел свою команду вперед (2:1), а затем, как выяснилось, забросил и победную четвертую шайбу. Дивизион Чернышова выиграл — 4:3.

Во втором полуфинале дивизион Тарасова во главе с Дмитрием Квартальновым уверенно обыграл "бобровцев", которых возглавлял Олег Знарк — 6:2. Здесь феерил Брендон Козун, оформивший хет-трик.

Финал получился на славу. Почти семь минут команды не могли открыть счет, а потом Максим Шалунов вывел дивизион Чернышева вперед. Незадолго до перерыва московский армеец Валерий Ничушкин счет сравнял, и второй период тоже удачнее начался для "тарасовцев", за которых уже в четвертый раз за вечер забил Козун.

Ответ получился стремительным — Найджел Доус и Андрей Алтыбармакян за 19 секунд дважды огорчили Илью Сорокина, а счет 3:2 в пользу команды дивизиона Чернышева больше не изменился. Символично, что решающую шайбу в "Матче звезд КХЛ-2017" и очень красиво забросил представитель Молодежной хоккейной лиги, выступающий за питерский "СКА-Серебряные Львы".

Матч Звезд КХЛ-2017. Финал

Дивизион Чернышева — Дивизион Тарасова 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

1:0 — Шалунов (Алтыбармакян, Арзамасцев) — 06:58 (4x4)

1:1 — Ничушкин (Ожиганов, Потапов) –09:17 (4x4)

1:2 — Козун (Ержабек) — 14:25 (4x4)

2:2 — Доус (Арзамасцев, Ро) — 15:42 (4x4)

3:2 — Алтыбармакян (Леписте, Шалунов) — 16:01 (4x4).