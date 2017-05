Победитель Australian Open признался в участии в договорном матче

Андерсон предстал перед судом в Брисбене, дав признательные показания. В октябре прошлого года на одном из турниров серии "Челленджер" Андерсон играл с Харрисоном Ломбе. Сообщник австралийца хотел поставить 10 тысяч долларов на проигрыш Оливера в первом сете (коэффициент на это событие составлял аж 7.00). Букмекер согласился принять ставку, но только в размере двух тысяч, при этом сообщив в полицию о подозрительной активности.

В первом сете тогда Андерсон повел со счетом 4:0, а потом отдал сопернику шесть геймов подряд. При счете 4:4 на своей подаче он допустил две двойные ошибки. Два следующих сета австралиец в итоге выиграл — 6:0, 6:2.

Oliver Anderson charged with match fixing (supposed to have sold 1st set of this match): a few examples of how he served (got broken) on 4-4 pic.twitter.com/Ie2an1KMeh— Stefano Berlincioni (@Carretero77) January 5, 2017