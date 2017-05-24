Победитель Australian Open признался в участии в договорном матче

DELFI
среда, 24 мая 2017 г. 12:18
Победитель юниорского Australian Open-2016 австралийский теннисист Оливер Андерсон признался, что принимал участие в договорном матче, сообщает The Age.
© AFP / Scanpix

Андерсон предстал перед судом в Брисбене, дав признательные показания. В октябре прошлого года на одном из турниров серии "Челленджер" Андерсон играл с Харрисоном Ломбе. Сообщник австралийца хотел поставить 10 тысяч долларов на проигрыш Оливера в первом сете (коэффициент на это событие составлял аж 7.00). Букмекер согласился принять ставку, но только в размере двух тысяч, при этом сообщив в полицию о подозрительной активности.

В первом сете тогда Андерсон повел со счетом 4:0, а потом отдал сопернику шесть геймов подряд. При счете 4:4 на своей подаче он допустил две двойные ошибки. Два следующих сета австралиец в итоге выиграл — 6:0, 6:2.

Суд постановил приговорить 19-летнего теннисиста к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 долларов США. Наиболее высоко в рейтинге АТР Андерсон забирался летом прошлого года, когда занимал 639-ю позицию.

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