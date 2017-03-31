Плющенко объявил о завершении карьеры

"Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, подумал, что уже достаточно. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел", — сказал Плющенко.

"Я закончил карьеру в спорте. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год — и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим. Теперь открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера, — отметил Плющенко. — Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях".

В декабре 2016-го Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в ОИ-2018 в корейском Пхенчхане. И теперь намерен попасть туда в качестве тренера с кем-то из своих воспитанников.

34-летний Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014 — в Сочи он взял золото в командных соревнованиях), трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз — первенство Европы. Последнее официальное выступление Плющенко пришлось на февраль 2014 года во время Олимпийских игр в Сочи, куда он попал не без скандала (только по результатам закрытого контрольного проката). Завоевав золото в командных соревнованиях, Плющено тем не менее снялся с соревнований в индивидуальном турнире за минуту до начала выступления, сославшись на травму спины.