Пловец Лохте задумывался о самоубийстве после скандала в Рио-2016

Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандальной истории, в которую угодил на Олимпиаде-2016 в в Рио-де-Жанейро, сообщает ESPN.

"После Рио-2016 я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было пару моментов, когда я просто плакал и думал: "Если я пойду спать и больше не проснусь — это будет хорошо", — сказал Лохте.

На вопрос означало ли это, что Лохте размышлял о суициде, пловец утвердительно кивнул.

"Я был близок к тому, чтобы попрощаться со своей жизнью", — добавил известный спортсмен.

Напомним, что на Играх-2016 спортсмен в компании с партнерами изрядно выпил, а вернувшись в Олимпийскую деревню дал ложную информацию об ограблении. У бразильской полиции сразу возникли подозрения из-за показаний, в которых путался Лохте и его партнеры по сборной. Позднее НОК США отстранил пловца от соревнований на 10 месяцев, от Райна отвернулись практически все спонсоры.