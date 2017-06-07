Пловец Лохте задумывался о самоубийстве после скандала в Рио-2016

rus.DELFI.lv
среда, 7 июня 2017 г. 10:55
Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандальной истории, в которую угодил на Олимпиаде-2016 в в Рио-де-Жанейро, сообщает ESPN.
Ryanas Lochte
© AP/Scanpix

"После Рио-2016 я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было пару моментов, когда я просто плакал и думал: "Если я пойду спать и больше не проснусь — это будет хорошо", — сказал Лохте.

На вопрос означало ли это, что Лохте размышлял о суициде, пловец утвердительно кивнул.

"Я был близок к тому, чтобы попрощаться со своей жизнью", — добавил известный спортсмен.

Напомним, что на Играх-2016 спортсмен в компании с партнерами изрядно выпил, а вернувшись в Олимпийскую деревню дал ложную информацию об ограблении. У бразильской полиции сразу возникли подозрения из-за показаний, в которых путался Лохте и его партнеры по сборной. Позднее НОК США отстранил пловца от соревнований на 10 месяцев, от Райна отвернулись практически все спонсоры.

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Пловец Лохте задумывался о самоубийстве после скандала в Рио-2016

Ryanas Lochte
Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте признался, что думал о самоубийстве после скандальной истории, в которую угодил на Олимпиаде-2016 в в Рио-де-Жанейро, сообщает ESPN.

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