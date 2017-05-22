"Питтсбург" уничтожил "Оттаву", Малкин стал рекордсменом

Состоялся пятый матчи полуфинальной серии за Кубок Стэнли, в котором хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" буквально стерли со льда "Оттаву Сенаторз".

Еще в первом периода в ворота "сенаторов" влетели четыре шайбы, а оставшиеся два ворота у гостей уже защищал Майк Кондон, сменивший в рамке Крэйга Андерсона (справился только с 10 бросками из 14-ти). Но и ему не удалось уйти "сухим": до финальной сирены "пингвины" довели свое преимущество до разгромных 7:0.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин записал на свой счет три результативные передачи и вышел на чистое первое место в истории клуба по количеству матчей (141). В них Малкин набрал 152 (54+98) очка и вышел на 27-е место в истории самых результативных игроков Кубка Стэнли. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 382 (122+260) очка. А российский центрфорвард лидирует в нынешнем сезоне, где успел собрать в 17 матчах 23 (6+17) очка.

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Питтсбурга", шестая игра серии пройдет в "Оттаве".

Кубок Стэнли-2017. Полуфинал (5-й матч):

Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Мяяття (Раст) — 08:14 (5x5)

2:0 — Кросби (Дейли, Малкин) — 12:03 (5x4)

3:0 — Раст (Бонино, Рауни) — 16:04 (5x5)

4:0 — Уилсон (Рауни, Бонино) — 18:17 (5x5)

5:0 — Каллен (Штрайт, Рауни) — 21:54 (5x5)

6:0 — Кессел (Кросби, Малкин) — 40:50 (5x4)

7:0 — Дейли (Кессел, Малкин) — 48:49 (5x4).

Счет в серии: 3-2.