"Питтсбург Пингвинз" второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли

rus.DELFI.lv
понедельник, 12 июня 2017 г. 10:52
Завершился хоккейный сезон в Северной Америке. В шестом матче финала Кубка Стэнли "Питтсбург" победил в Нэшвилле (2:0), выиграл серию со счетом 4-2 и второй сезон подряд стал обладателем трофея (всего в пятый раз в своей истории).
© AP / Scanpix

До "Пингвинз" последней командой, защитившей чемпионское звание, был "Детройт" в 1998 году. А три Кубка Стэнли подряд в последний раз в истории лиги выигрывал "Нью-Йорк Айлендерс" (4 сезона подряд, с 1980 по 1983 годы).

Стоит отметить, что все чемпионства "пингвины" добывали в гостях. До Нэшвилла-2017 они брали Кубок Стэнли в Миннеаполисе (1991 год), Чикаго (1992), Детройте (2009), и Сан-Хосе (2016).

Приз самого ценного игрока плей-офф-2017, как и в прошлом сезоне, получил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Канадец — третий в истории лиги хоккеист, выигравший дважды подряд трофей Конн Смайт Трофи. Ранее подобного добивались только Берни Парент (1974, 1975) и Марио Лемье (1991, 1992). В 24 матчах нынешнего розыгрыша Кросби набрал 27 (8+19) очков и стал вторым в гонке бомбардиров.

А лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. В 25 матчах россиянин набрал 28 (10+18) очков, опередив одноклубников Сидни Кросби (27) и Фила Кессела (24).

При этом Малкин оказался первым игроком за 70 лет, который набрал в плей-офф одновременно больше всех очков и штрафных минут. Последним, кому удавалось подобное достижение до россиянина, был Морис Ришар, опередивший всех в 1947 году с 11 набранными очками и 64 минутами штрафа.

Малкин теперь является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2009, 2016, 2017). Он четвертым среди российских игроков в лиге трижды завоевывал Кубок Стэнли (ранее подобного добивались Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин).

А форвард "Питтсбурга" Крис Куниц стал единственным среди действующих игроков четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. До этого Куниц побеждал с "Анахаймом" (2007 год) и дважды с "Питтсбургом" (2009, 2016 годы). В 20 матчах нынешнего плей-офф на счету 37-летнего Куница — 11 (2+9) очков при полезности "+6".

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. 23-летний канадец второй год подряд защищал ворота "пингвинов" в решающем матче финала. Он стал первым вратарем в истории НХЛ, кто побеждал в таких матчах в своих первых двух сезонах в лиге.

Кубок Стэнли. Финал. 6-й матч

Нэшвилл — Питтсбург — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Хернквист (Куниц, Шульц, 18.25). 0:2 Хагелин (Думулин, 19.46), в п.в.

Вратари: Ринне 28/27 — Мюррей 27/27.

Итог серии: 2-4.

ВИДЕО МАТЧА

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Питтсбург Пингвинз второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли
Завершился хоккейный сезон в Северной Америке. В шестом матче финала Кубка Стэнли "Питтсбург" победил в Нэшвилле (2:0), выиграл серию со счетом 4-2 и второй сезон подряд стал обладателем трофея (всего в пятый раз в своей истории).

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