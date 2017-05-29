Первая ракетка мира выбыла на старте "Ролан Гаррос"

Таким образом Кербер стала автором антирекорда — первым лидером рейтинга WTA в истории Открытой эры тенниса, кто вылетел после стартового матча на "Ролан Гаррос".

29-летняя немка на четырех своих последних турнирах выиграла всего два матча (в прошлом году в Париже Кербер тоже выбыла на старте, но на "Уимблдоне"дошла до финала) и теперь может потерять звание первой ракетки мира: с вершины ее могут сместить чешка Каролина Плишкова (если дойдет до финала) и румынка Симона Халеп (если выиграет титул).

Из других результатов первого дня парижского турнира стоит отметить победы россиянки Светланы Кузнецовой, латвийски Алены Остапенко, словачки Доминики Цибулковой и проводившей первый матч после ранения руки чешки Петры Квитовой (не играла примерно полгода).

В мужском турнире прошли во второй круг казахстанец Михаил Кукушкин, хорват Иво Карлович, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров.

28 мая. 1/64 финала

Женщины

Екатерина Макарова (Россия) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:2 6:2

Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Макхейл (США) — 7:5 6:4

Бетани Маттек-Сэндс (США) — Евгения Родина (Россия) — 7:5 6:2

Петра Квитова (Чехия) — Джулия Боусрэп (США) — 6:3 6:2

Леся Цуренко (Украина) — Катерина Козлова (Украина) — 6:4 6:0

Алена Остапенко (Латвия) — Луиза Чирико (США) — 4:6 6:3 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Роберта Винчи (Италия) — 6:3 3:6 6:2

Александра Саснович (Беларусь) — Виктория Голубич (Швейцария) — 4:6 7:5 6:3

Осиан Доден (Франция) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2 6:3

Чагла Буюкакчай (Турция) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 6:3 6:3

Шелби Роджерс (США) — Марина Эракович (Новая Зеландия) — 7:6 6:4

Винус Уильямс (США) — Ван Цян (Китай) — 6:4 7:6

Куруми Нара (Япония) — Аманда Анисимова (США) — 3:6 7:5 6:4

Тимеа Бачински (Швейцария) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Юлия Гергес (Германия) — 1:6 6:3 13:11

Доминика Цибулкова (Словакия) — Лара Аррубаррена (Испания) — 6:2 6:1

Мужчины

Бенджамин Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 5:7 6:4 6:1 3:1, отказ

Марко Трунжеллити (Аргентина) — Кантен Алис (Франция) — 3:6 6:7 7:6 6:4 6:4

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 7:6 6:7 6:2 6:2

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Флориан Майер (Германия) — 6:4 6:2 6:2

Таро Даниэль (Япония) — Ежи Янович (Польша) — 6:4 6:4 6:4

Томми Робредо (Испания) — Дэн Эванс (Великобритания) — 5:7 6:4 6:3 6:1

Григор Димитров (Болгария) — Стефан Робер (Франция) — 6:2 6:3 6:4

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Теннис Сандгрен (США) — 6:2 6:1 6:4

Робин Хаасе (Голландия) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:2 6:3 6:1

Доминик Тим (Австрия) — Бернард Томич (Австралия) — 6:4 6:0 6:2

Иво Карлович (Хорватия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 7:5 6:4

Орасио Себальос (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5 6:3 6:4

Люка Пуй (Франция) — Жюльен Беннето (Франция) — 7:6 3:6 4:6 6:3 6:4

Томаз Беллуччи (Бразилия) — Душан Лайович (Сербия) — 4:6 7:5 6:4 6:4

Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Мариус Копил (Румыния) — 6:7 6:1 6:4 6:2