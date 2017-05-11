Перепроверку допинг-проб с двух Олимпиад не прошли более сотни спортсменов

Более 100 спортсменов в итоге не сумели пройти тест на применении допинга после перепроверки проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, сообщает норвежский телеканал NRK.

За год и восемь месяцев громандной работы по перепроверке проб, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), нарушения выявлены в общей сложности у 111 спортсменов. Из них 65 положительных проб зафиксировано у участников Олимпиады-2008 в Пекине, 46 — у спортсменов, выступавших на лондонской Олимпиаде-2012. Среди них 63 медалиста, причем 15 из них — обладатели золотых наград.

Среди спортсменов, чьи допинг-пробы дали положительный результат, значатся представители 19 стран (России, Беларуси, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии, Катара) и семи видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, бокс, велоспорт, современное пятиборье, плавание, борьба).

В конце 2016 года сообщалось, что позади была только половина работы и на тот момент было пересмотрено 1053 пробы с пекинской Олимпиады и 492 пробы — с лондонской.