Перед стартом ЧМ по биатлону сборную Казахстана поголовно проверили на допинг

Оказалось, что еще в 20-х числах январе поступил сигнал о том, что на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбросили коробки с использованным медицинским одноразовым оборудованием и запрещенными препаратами. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования.

Препараты и документы были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии. На основе анализа документов и рукописных заметок было сделано предположение, что содержимое выброшенных коробок принадлежит сборной Казахстана по биатлону.

Вчера, 8 февраля, были проведены обыски в отеле, где расположились спортсмены, технический и медицинский персонал команды Казахстана. Расследование совместно проводят Международный союз биатлона (IBU) и австрийское антидопинговое агентство. У всех биатлонистов Казахстана взяты допинг-пробы крови и мочи. Результаты тестов будут известны позднее, но на сегодняшнюю смешанную гонку команда Казахстана будет допущена.

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов прокомментировал Championat.com сложившуюся ситуацию: "23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах. Также австрийская NADA провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.

Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности".