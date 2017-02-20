Пенальти на 90-й минуте спас "Барселону" от потери очков, у "Реала" поправился Бэйл

"Барселона" быстро открыла счет: на четвертой минуте Луис Суарес с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, откуда с пары метров ворота расстрелял Лионель Месси. Но в середине второго тайма "Леганес" отыгрался, когда Серхи Роберто в простой ситуации потерял мяч у своей штрафной, а Унаи Лопес с передачи Мачиса сравнял результат — 1:1.

Дело шло к сенсации, но тут игру на себя взял Неймар и заработал 11-метровый, который на 90-й минуте четко реализовал Месси. "Барса" избежала незапланированной потери очков, а Месси с 19 голами возглавил гонку бомбардиров чемпионата.

"Реал Сосьедад" принимал соседа "Вильярреал". В середине второго тайма гости простили хозяев, не использовав убойный момент, однако на четвертой добавленной арбитром минуте "Желтая субмарина" все-таки вырвала три очка после удара Кастильехо.

Мадридский "Реал" еще в субботу одержал запланированную победу над "Эспаньолом", а окончательный счет 2:0 на 83-й минуте установил вернувшийся в состав после операции валлиец Гарет Бэйл. Отметим также попадание в заявку на матч 18-летнего голкипера Люка Зидана — сына главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Чемпионат Испании (23-й тур):

Реал Сосьедад — Вильярреал 0:1 (0:0)

Гол: Кастильехо (90+4)

Реал С: Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Вела, Хуанми (Баутиста, 66), Ойарсабаль (Конча, 79).

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Дос Сантос (Сансоне, 68), Тригерос (Родри Эрнандес, 46), Сориано, Черышев (Кастильехо, 79), Бакамбу, Адриан.

Предупреждения: Черышев (29), Марио Гаспар (49), Прието (56), Сориано (70), Родри Эрнандес (70), Навас (90+3).

Валенсия — Атлетик 2:0 (2:0)

Голы: Нани (13), Дзадза (45+1)

Сельта — Осасуна 3:0 (1:0)

Голы: Систо (23), Хосабед (87), Аспас (89)

Барселона — Леганес 2:1 (1:0)

Голы: Месси (4, 90-пен.) — Лопес (71)

Барселона: тер Стеген, Матье, Умтити, Динь (Альба, 81), Серджи Роберто, Ракитич, Андре Гомеш (Иньеста, 80), Рафинья (Денис Суарес, 80), Неймар, Месси, Суарес.

Гранада — Бетис 4:1 (3:0)

Голы: Карсела-Гонсалес (18), Рамос (28, 64), Перейра (33) — Петрос (75)

Удаления: Перейра (Г, 66), Матиас Науэль (Б, 66).

Спортинг Хихон — Атлетико 1:4 (0:0)

Голы: Альварес (49) — Феррейра Карраско (46), Гамейро (80, 81, 85)

Атлетико: Мойя, Врсалько, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Корреа (Сауль, 62), Габи, Коке, Феррейра Карраско (Парти, 68), Гризманн, Торрес (Гамейро, 62).

Реал Мадрид — Эспаньол 2:0 (1:0)

Голы: Мората (33), Бэйл (83)

Реал М: Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо (Марсело, 81), Иско, Кроос, Ковачич (Каземиро, 61), Васкес, Мората (Бэйл, 71), Роналду.

Депортиво — Алавес 0:1 (0:0)

Гол: Ману Гарсия (68-пен.)

Севилья — Эйбар 2:0 (1:0)

Голы: Сарабия (30), Витоло (90+1)

Севилья: Рико, Сарабия, Меркадо (Мариано, 46), Рами, Лангле, Эскудеро, Насри (Краневиттер, 70), Нзонзи, Васкес, Бен-Йеддер (Витоло, 59), Йоветич.

1 Реал М 21 52

2 Барселона 23 51

3 Севилья 23 49

4 Атлетико М 23 45

5 РеалСосьедад 23 41

6 Вильярреал 23 39

7 Эйбар 23 35

8 Атлетик Б 23 35

9 Сельта 22 33

10 Эспаньол 23 32

11 Алавес 23 30

12 Лас-Пальмас 22 28

13 Бетис 22 24

14 Малага 22 23

15 Валенсия 22 23

16 Депортиво 22 19

17 Леганес 23 18

18 Спортинг Х 23 16

19 Гранада 23 16

20 Осасуна 23 10

Бомбардиры: Месси — 19, Суарес (оба — Барселона) — 18, Роналду (Реал М) — 14…