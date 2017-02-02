Овечкина угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки

rus.DELFI.lv
четверг, 2 февраля 2017 г. 14:50
В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Вашингтон Кэпиталс" и "Бостон Брюинс" не без участия Александра Овечкина досталось главного арбитру встречи Гаррету Ранку.
© Vida Press

Эпизод случился в середине первого периода, когда капитан "столичных" Александр Овечкин вошел в зону соперника, нанес бросок по воротам, голкипер Туука Раск шайбу отразил и та угодила судье в лицо. Ранк свалился на лед как подкошенный, но затем поднялся без посторонней помощи и продолжил обслуживать матч.

Игра завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 5:3, на счету Овечкина один гол, который стал для российского форварда 25-м в сезоне и 550-м в регулярных чемпионатах. Кроме того, Ови забросил свою 205-ю шайбу при игре в большинстве и по этому показателю обошел самого Уэйна Гретцки. Теперь капитан "Вашингтона" вышел на 15-е место в истории лиги по голам в большинстве, а лидирует здесь Дэйв Андрейчук — 274 шайбы.

Отличился в матче с "Бостоном" и другой россиянин Евгений Кузнецов (11-й гол и 30-я результативная передача в чемпионате), признанный на днях лучшим игроком НХЛ по итогам января 2017 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Сборная России с Невским на рукаве проиграла шведам на ЧМ по бенди

Сборная России с Невским на рукаве проиграла шведам на ЧМ по бенди
В шведском Сандвикене проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. В заключительном матче группового этапа вчера встретились фавориты турнира — сборные Швеции и России.

Овечкина угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки

Овечкина угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки
В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Вашингтон Кэпиталс" и "Бостон Брюинс" не без участия Александра Овечкина досталось главного арбитру встречи Гаррету Ранку.

Допинг-проба боксера Поветкина оказалась положительной (5)

Aleksandras Povetkinas
Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.

Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу "Барселоны" в Мадриде

Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу Барселоны в Мадриде
В среду, 1 февраля, в Мадриде прошел первый матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретились "Атлетико" и "Барселона".

Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример
Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
Facebook друзья
Rambler's Top100