Овечкин вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян

rus.DELFI.lv
среда, 5 апреля 2017 г. 16:15
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" голевой передачей и вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди российских хоккеистов, а его соотечественник Артемий Панарин из "Чикаго Блэкхоукс" повторил личный рекорд по голам за сезон.
Aleksandras Ovečkinas
© AP / Scanpix

"Вашингтон" обыграл "Торонто" со счетом 4:1, Овечкин отдал голевой пас и набрал, таким образом, 1033-е очко в карьере, превзойдя показатель Александра Могильного, на счету которого 1032 очка. Лидером по этому показателю среди российских хоккеистов, выступавших за океаном, остается Сергей Федоров — 1179 очков.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина в 79 матчах 68 (33+35) очков, а "Вашингтон" набрал 114 очков в 79 играх и уже в следующем матче против "Рейнджерс" может обеспечить себе досрочную победу в регулярном чемпионате-2016/17.

Артемий Панарин открыл счет в матче против "Колорадо Эвеланш", реализовав большинство, забив свой 30-й гол в сезоне. Российский форвард "Чикаго" повторил личный рекорд, установленный в прошлом году в дебютном для себя чемпионате НХЛ, когда в 80 матчах набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона. В этом сезоне на счету Панарина в 80 матчах — 73 (30+43) очка.

Что касается исхода встречи, то "Чикаго" вел 3:0, но в итоге умудрился растерять весь перевес и уступил "Колорадо" в овертайме — 3:4. Впрочем, это нисколько не отразилось на позициях команды в таблице: "ястребы" еще раньше гарантировали себе победу в Западной конференции.

Колорадо — Чикаго 4:3ОТ

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Овечкин вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Aleksandras Ovečkinas
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" голевой передачей и вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди российских хоккеистов, а его соотечественник Артемий Панарин из "Чикаго Блэкхоукс" повторил личный рекорд по голам за сезон.

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