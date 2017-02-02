Овечкин угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки

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rus.DELFI.lv
четверг, 2 февраля 2017 г. 14:50
В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Вашингтон Кэпиталс" и "Бостон Брюинс" не без участия Александра Овечкина досталось главного арбитру встречи Гаррету Ранку.
© Vida Press

Эпизод случился в середине первого периода, когда капитан "столичных" Александр Овечкин вошел в зону соперника, нанес бросок по воротам, голкипер Туука Раск шайбу отразил и та угодила судье в лицо. Ранк свалился на лед как подкошенный, но затем поднялся без посторонней помощи и продолжил обслуживать матч.

Игра завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 5:3, на счету Овечкина один гол, который стал для российского форварда 25-м в сезоне и 550-м в регулярных чемпионатах. Кроме того, Ови забросил свою 205-ю шайбу при игре в большинстве и по этому показателю обошел самого Уэйна Гретцки. Теперь капитан "Вашингтона" вышел на 15-е место в истории лиги по голам в большинстве, а лидирует здесь Дэйв Андрейчук — 274 шайбы.

Отличился в матче с "Бостоном" и другой россиянин Евгений Кузнецов (11-й гол и 30-я результативная передача в чемпионате), признанный на днях лучшим игроком НХЛ по итогам января 2017 года.

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