"Питтсбург" выиграл в гостях у "Баффало" (3:1) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Пингвины""сыграют в кубковых матчах в 11-й раз подряд (с 2007 года) — это повторение рекордной серии клуба, продолжавшейся с 1991 по 2001 годы.

В чемпионате НХЛ форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка против "Калгари" (4:2) и был признан первой звездой матча. Всего в активе у Овечкина теперь 62 (29+33) очка в 72 матчах сезона при коэффициенте полезности "+8".

Овечкин набрал три очка против "Калгари" и разменял шестой десяток

Овечкин набрал три очка против "Калгари" и разменял шестой десяток В чемпионате НХЛ форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка против "Калгари" (4:2) и был признан первой звездой матча. Всего в активе у Овечкина теперь 62 (29+33) очка в 72 матчах сезона при коэффициенте полезности "+8".

Фуркад задумался о завершении карьеры Лучший биатлонист мира последних лет француз Мартен Фуркад в интервью L`Equipe рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Вавринка раскрыл тайное прозвище Федерера в мире тенниса Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира BNP Paribas Open 2017 категории "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру (4:6, 5:7), на церемонии награждения в шутку употребил грубое слово в адрес соперника.

Лукаку становится главным бомбардиром АПЛ, Шекспир преображает "Лестер" В прошедших матчах 29-го тура английской футбольной премьер-лиги непростую победу в Сток-он-Трент одержал лондонский "Челси", "Тоттенхэм" пытается не отстать еще больше, "Арсенал" потерпел очередную неудачу, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя.