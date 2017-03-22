Овечкин набрал три очка против "Калгари" и разменял шестой десяток

rus.DELFI.lv
среда, 22 марта 2017 г. 11:15
В чемпионате НХЛ форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка против "Калгари" (4:2) и был признан первой звездой матча. Всего в активе у Овечкина теперь 62 (29+33) очка в 72 матчах сезона при коэффициенте полезности "+8".
Aleksandras Ovečkinas
© Reuters / Scanpix

"Питтсбург" выиграл в гостях у "Баффало" (3:1) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Пингвины""сыграют в кубковых матчах в 11-й раз подряд (с 2007 года) — это повторение рекордной серии клуба, продолжавшейся с 1991 по 2001 годы.

21 марта

Вашингтон — Калгари — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

1:0 — Кузнецов (Бураковски)
1:1 — Монахан (Чейссон, Годро)
2:1 — Оши (Бэкстрем, Овечкин)
3:1 — Шаттенкирк ( Бэкстрем, Овечкин)
3:2 — Брауэр (Верстиг, Энгелланд)
4:2 — Овечкин ( Бэкстрем, Шаттенкирк)

ВИДЕО МАТЧА

Бостон — Оттава — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

0:1 — Пайэтт (Хоффман, Сиси)
1:1 — Крейчи (Крюг, Спунер)
1:2 — Террис (Хоффман, Карлссон)
2:2 — Крюг
2:3 — Террис (Уайдман, Фанюф)

Баффало — Питтсбург — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 — Кросби (Шири, Шульц)
1:1 — Райнхарт (Фолиньо, Фашинг)
1:2 — Бонино (Кюнхакль, Коул)
1:3 — Шири

Нью-Джерси — Рейнджерс — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

1:0 — Кенневилл (Заха, Бландиси)
1:1 — Линдберг (Макдона, Бучневич)
2:1 — Холл (Палмиери)
2:2 — Нэш (Шей, Хэйс)
3:2 — Бландиси (Кенневилл)

Монреаль — Детройт — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 — Абделькадер (Нильсен, Крунвалль)
1:1 — Лехконен (Петри)
1:2 — Манта (ДеКайзер)

Тампа-Бэй — Аризона — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

0:1 — Фишер (Джурис, Крауз)
1:1 — Хедман (Кучеров)
1:2 — Дворак (Мерфи, Доми)
2:2 — Кучеров (Палат)
3:2 — Наместников (Друэн)
3:3 — Экман-Ларссон (Дюклер, Доми)
3:4 — Врбата (Экман-Ларссон, Голигоски)
3:5 — Мерфи

Флорида — Каролина — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

1:0 — 1 Барков (Ягр, Демерс)
1:1 — 5 Терявяйнен (Ахо, Дж.Стаал)
2:1 — 11 Смит (Трочек, Йокинен)
2:2 — 14 Ахо (Линдхольм)
2:3 — 21 Скиннер (Слэвин, Стемпняк)
3:3 — 21 Йэндл (Ягр, Демерс)
3:4 — 56 Скиннер (Райан)

Миннесота — Сан-Хосе — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

1:0 — Дамба (Э.Стаал, Паризе)
1:1 — Шлемко (Демело, Павелски)
2:1 — Койл (Паризе)
3:1 — Ханзал (Поминвилл, Нидеррайтер)
3:2 — Марло

Виннипег — Филадельфия — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

0:1 — Уил (Жиру, Симмондс)
1:1 — Перро (Шайфли, Уилер)
2:1 — Уилер (Перро, Шайфли)
3:1 — Шайфли (Уилер)
3:2 — Рид (Жиру, дель Зотто)

Чикаго — Ванкувер — 4:5 (0:1, 1:2, 3:1)

0:1 — Х.Седин (Шапю, Д.Седин)
0:2 — Саттер (Мегна)
1:2 — Хартман (Шмальц, Хосса)
1:3 — Буше (Берчи, Танев)
1:4 — Саттер (Эдлер, Скилле)
2:4 — Хосса (Кэмпбелл, Сибрук)
3:4 — Паник (Тэйвс, ван Римсдайк)
4:4 — Хартман (Кит, Кэйн)
4:5 — Д.Седин (Х.Седин, Стечер)

Колорадо — Сент-Луис — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

1:0 — Митчелл (Комо, Седерберг)
1:1 — Берглунд (Перрон, Сэнфорд)
1:2 — Пяярви-Свенссон (Сэнфорд, Барбашев)
1:3 — Шварц (Тарасенко)
2:3 — Барберио (Митчелл, Бэрри)
2:4 — Берглунд (Бродзяк, Перрон)

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