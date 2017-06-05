Овечкин может перейти в другой клуб НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может сменить клубную прописку в Национальной хоккейной лиги, утверждает Rumor Break.

В переходе российского нападающего заинтересован "Калгари". Руководство "Флэймз" сделало запрос об обмене форварда. Взамен "Кэпиталз" хотят получить защитника Оливера Кюлингтона, нападающего Сэма Беннетта, а также несколько драфт-пиков первого раунда. При этом отмечается, что канадский клуб не будет обменивать форварда Мэттью Ткачака.

Ранее сообщалось о возможном переходе Овечкина в "Лас-Вегас", но позднее генеральный менеджер новичка лиги Джордж Макфи заявил, что форварда не будет в его команде.

За "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Овечкин выступает с 2005 года и "столичные" до сих пор оставались единственным клубом, за который россиянин играл за океаном. На счету Александра 921 матч в регулярном чемпионате и 1035 (558+477) набранных очков, а плей-офф Ови провел 97 матчей и набрал 90 (46+44) результативных баллов.