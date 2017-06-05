Овечкин может перейти в другой клуб НХЛ

rus.DELFI.lv
понедельник, 5 июня 2017 г. 13:14
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может сменить клубную прописку в Национальной хоккейной лиги, утверждает Rumor Break.
Aleksandras Ovečkinas
© AP / Scanpix

В переходе российского нападающего заинтересован "Калгари". Руководство "Флэймз" сделало запрос об обмене форварда. Взамен "Кэпиталз" хотят получить защитника Оливера Кюлингтона, нападающего Сэма Беннетта, а также несколько драфт-пиков первого раунда. При этом отмечается, что канадский клуб не будет обменивать форварда Мэттью Ткачака.

Ранее сообщалось о возможном переходе Овечкина в "Лас-Вегас", но позднее генеральный менеджер новичка лиги Джордж Макфи заявил, что форварда не будет в его команде.

За "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Овечкин выступает с 2005 года и "столичные" до сих пор оставались единственным клубом, за который россиянин играл за океаном. На счету Александра 921 матч в регулярном чемпионате и 1035 (558+477) набранных очков, а плей-офф Ови провел 97 матчей и набрал 90 (46+44) результативных баллов.

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